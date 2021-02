El drama de Santiago Silva y su sanción por doping: "No me podés dar dos años por querer tener un hijo"

No lo pasa nada bien Santiago Silva luego de que fuera sancionado por dos años por dar positivo en un control antidoping mientras defendía la camiseta de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

"Acá estamos en un momento de injusticia, pero sobrellevándola como tiene que ser, como es mi forma, como me gusta a mí. Ante la adversidad siempre hacia adelante, pensando en positivo", le dijo el delantero a Super Mitre.

El ex Universidad Católica asegura que todo es un error, ya que "buscaba mi tercer hijo y estaba haciendo un tratamiento de fertilidad, esto fue en enero del año pasado. En febrero de ese año tuve un control antidoping y después de tres meses me llegó una carta diciéndome que había una sustancia que no estaba bien".

Según la Comisión Nacional Antidopaje del fútbol argentino, suspendió a Silva por presentar altos niveles de testosterona (una hormona sexual masculina que tiene efectos morfológicos, metabólicos y psíquicos) luego de un partido de Gimnasia ante Newells.

Silva reclama y asegura que "No me podés dar dos años por querer tener un hijo, no es que tengo un problema y me drogo. A mí no me va a ayudar nadie, ellos me dieron la sanción pensando que porque tenía 40 años me iba a retirar. Voy a seguir jugando, me voy a retirar yo y lo voy a hacer cuando me plazca".

El Pelado reitera que no le importa la sanción y que seguirá jugando aún con 42 años. "Sin dudas, este es el partido difícil que me toca jugar. Y si tengo que esperar dos años, los voy a esperar, va a ser el gol que más voy a gritar. Cuando vuelva a jugar lo voy a hacer en primera división, porque estoy bien, pero si me tengo que ir a la C, iré", cerró.