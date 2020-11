Santiago Silva tras su castigo por doping: "Estoy más fuerte que nunca y comprometido con el fútbol"

Santiago Silva atraviesa un duro momento al otro lado de la cordillera. El pasado viernes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un comunicado que ratifica una sanción de dos años para el ex delantero de Universidad Católica por dar positivo en un control antidoping de 2019.

El actual jugador de Argentinos Juniors arrojó positivo en un partido ante Gimnasia de La Plata, que fue disputado el 12 de abril de 2019 por la Superliga trasandina. La noticia de los resultados fue dada a conocer en agosto de ese mismo año. El uruguayo se sometió a una contraprueba, la que tiempo después confirmó el doping positivo que se traduce en la dura sanción que está recibiendo por parte de la AFA.

Pese al complicado panorama que vive el Tanque, no piensa tirar la toalla. Silva, de 39 años, publicó sus descargos en Instagram, asegurando que está comprometido con el fútbol: "Ayer recibí la triste notificación sobre la decisión que tomó AFA, dictaminado mi suspensión y anulando mi posibilidad de seguir jugando. A pesar de que en su momento cuando me fue requerido presente todos los análisis y certificados que comprobaban mi situación médica de ese momento (tratamiento para ser nuevamente padre)".

"Quienes me conocieron y compartieron conmigo mi extensa e intachable carrera saben de mi compromiso y superación día a día para con mi pasión, que es el fútbol. A pesar de este golpe, quiero hacerles llegar tranquilidad a quienes me quieren. Porque estoy más fuerte que nunca y decidido a seguir dedicado y comprometido con el fútbol para que esto aún no se termine", añadió.

El Tanque Silva acompañó sus palabras con imágenes de las camisetas que ha defendido en el fútbol argentino, como la de Argentinos Juniors, Boca, Vélez, Lanús, Banfield, Gimnasia, Talleres, Arsenal y Newell’s.