¿Ganar o Servir? lleva pocas semanas en transmisión en Canal 13, pero ya hemos podido conocer bastante a los participantes. Y es que en las actividades es donde podemos conocer más sobre sus vidas y sus vivencias en la farándula chilena.

Una de las que más llama la atención es Gala Caldirola y es que por sus relaciones con dos futbolistas de la Selección Chilena es que la modelo española da que hablar cada vez que menciona detalles de ello.

Coca Mendoza la crítica

Recientemente, en uno de los más recientes capítulos estrenados del reality show se vivió una actividad en la cual la española pudo conversar un poco más sobre su relación con Mauricio Pinilla y Mauricio Isla.

Y es que hay que recordar que Caldirola estuvo casada con Isla e incluso tienen una hija en conjunto. Años después de terminar con él tuvo una relación fugaz y corta con Mauricio Pinilla.

Fue durante este momento en que Coca Mendoza crítico duramente a la modelo, pero también a los futbolistas. Y es que en conversaciones con Pangal, para explicarle a Austin Palao la situación, destacó que en el futbol hay códigos que deben de respetarse, como el no meterse con la ex pareja de un compañero de equipo.

“No, si hay códigos…que este hueón no…“, comenzó diciendo Coca para luego agregar más adelante: “Hay códigos, sobre todo en el fútbol“.

Y es que a Coca se le vio en todo momento con cara de enojado, lo que provocó que finalmente Karla Constant decidiera preguntarle que opinaba sobre la situación.

“Yo no me voy a meter en la historia. Primero que todo, porque no me corresponde. No. Creo que los códigos en el fútbol se tienen que respetar“, mencionó.

Esto molestó a Gala, quien le respondió duramente al ganador 1810 por sus críticas, y además incluso mencionó que Isla también se metió con una colega de ella y nadie dijo nada porque él es hombre.

Puedes revisar el video a continuación: