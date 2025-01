El mercado de fichajes 2025 ha tenido muchas novedades para Chupete Suazo, que se llenó de nuevos compañeros en San Luis de Quillota. Casi todos ellos provenientes de Deportes Limache, que ascendió a la primera división del fútbol chileno tras vencer a Rangers en la tanda de penales.

Pero también varios jugadores le dijeron adiós a los Canarios. Uno de ellos fue el joven Martín Carreño, un rapidísimo extremo de 20 años que valoró muy positivamente haber compartido con Suazo. Precisamente el Tomate Mecánico era uno de los clubes interesados en él.

“Que ellos subieran me da una nueva opción. Uno nunca sabe cuándo se irá de acá o hasta cuándo jugará. No es algo claro que me vaya, todo está ahí”, dijo Carreño en una conversación con el medio Soy Canario. Sabido es que el empresario César Villegas es dueño del cuadro limachino y también del elenco quillotano.

Martín Carreño es un jugador que puede cumplir los minutos Sub 21. En la foto, ante Cobreloa. (Andrés Piña/Photosport).

Y las tratativas tomaron un rumbo que llevó la situación hasta un conflicto legal. Ya lo había adelantado Villegas hace un par de días. “Tenemos que destrabar un precontrato que tenía con Unión La Calera. Estoy llano a conversar, pero primero que se pongan. Él tiene contrato con nosotros”, manifestó el propietario de la cadena de buses CVU.

En caso de que esto no ocurra, el propietario del cuadro sanluisino tiene claro lo que hará. “Entonces iremos a los tribunales y el jugador se queda sin jugar, esto es bien claro. Todos sabemos que la administración anterior hacía todo a oscuras”, afirmó Villegas, que también reconoció que Martín Carreño tiene ganas de ir a los Cementeros.

Publicidad

Publicidad

ver también Felipe Flores cuenta su emoción por volver a jugar con Chupete Suazo: "Un orgullo"

El mercado de fichajes pone en conflicto a San Luis y La Calera por un regalón de Chupete Suazo

Martín Carreño elogió mucho la disposición de Chupete Suazo para ayudarlo y aconsejarlo, aunque el mercado de fichajes de 2025 podría alejarlo del icónico goleador sanantonino. Y desde la directiva de Unión La Calera también se refirieron al respecto de este embrollo.

“No leí lo que dijo César Villegas. Pero sí sé que hay un acuerdo previo que se hizo con Carreño en 2024. Era por la compra de un porcentaje del pase. Es un acuerdo que la actual administración de San Luis está desconociendo”, expuso en radio Cosmos Martín Garretón, gerente deportivo del cuadro calerano.

Martín Carreño en acción ante Deportes La Serena. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Y dio más antecedentes del caso. “Hay un tema legal que se está resolviendo. Ellos estaban al tanto de todo cuando compraron el club. Pero estamos tranquilos de que se va a resolver de buena manera. El cuerpo técnico lo tiene súper considerado, pero todo lo están viendo los abogados”, sentenció Garretón. Una historia que tendrá más de algún capítulo más antes de su desenlace. Tic, tac, tic, tac…