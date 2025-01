La primera división de Chile tuvo varias bajas en 2024 y más de algún jugador que salió del país encontró su futuro en Argentina. Uno de esos futbolistas fue Gonzalo Tapia, quien emigró de Universidad Católica para enrolarse a River Plate a cambio de un millón 100 mil dólares.

Otro que pasó a un gigante trasandino fue Carlos Palacios, quien tras ser campeón con Colo Colo fue anunciado como el primer refuerzo de Boca Juniors para esta campaña. Pero también hubo un zaguero central que salió de Unión La Calera, precisamente para ser dirigido por una leyenda Xeneize.

Las referencias son para Ezequiel Parnisari, marcador que se hizo conocido en el fútbol chileno por una frondosa barba que lució en muchos estadios nacionales. Pues bien, este 8 de enero, el jugador de 34 años fue anunciado en un equipo que invirtió mucho para ascender a la élite del vecino país.

Futbol, Union La Calera vs Universidad Catolica. Fecha 1, campeonato Nacional 2024. El jugador de Universidad Catolica Fernando Zampedri, izquierda, disputa el balon con Ezequiel Parnisari de Union La Calera durante el partido de primera division realizado en el estadio Nicolas Chahuan de La Calera, Chile. 22/03/2024 Sebastian Cisternas/Photosport Football, Union La Calera vs Universidad Catolica. First turn, 2024 National Championship. Universidad CatolicaÕs player Fernando Zampedri, left , vies for the ball against Ezequiel Parnisari of Union La Calera during the first division held at the Nicolas Chahuan stadium in La Calera, Chile. 22/03/2024 Sebastian Cisternas/Photosport