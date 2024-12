El mercado de fichajes difícilmente tendrá novedades para el Chupete Suazo, quien por estos días sigue adelante con la recuperación de una gravísima lesión. Pero sí hay un jugador de los Canarios que podría tener un cambio de equipo. Un salto de categoría, sin ir más lejos.

Y literalmente, pues sólo daría un paso de división, pero prácticamente sin moverse del escritorio. Según informó Soy Canario, hay dos clubes de la máxima categoría chilena que analizan seriamente el fichaje de Martín Carreño, un rapidísimo atacante que el 28 de diciembre cumplirá 19 años.

El citado medio reportó que tanto Deportes Limache como Unión La Calera evalúan su contratación. Con el ascenso del Tomate Mecánico a la división de honor del balompié nacional se le abrió una gran puerta. El empresario César Villegas es dueño del elenco limachino y también de los quillotanos.

“Que ellos hayan subido es una nueva opción para mí y no lo descarto. Veo que por el trabajo mío y por el laburo. Uno nunca sabe cuándo se irá de acá o hasta cuándo jugará. No es algo claro que me vaya, todo está ahí”, expuso Carreño en una conversación con Soy Canario. Allí dejó abiertas todas sus opciones.

Humberto Suazo festeja junto a Martín Carreño en San Luis de Quillota. (Foto: Instagram).

Mercado: las opciones de Martín Carreño, el protegido de Chupete Suazo en San Luis

El mercado de fichajes de 2025 pondrá varias opciones sobre la mesa de Martín Carreño, quien forjó una relación muy cercana con Humberto Suazo en San Luis de Quillota. “Es de amistad, de tú a tú. A él no le importa lo que hizo para atrás. Somos iguales”, expuso el promisorio jugador a AS Chile.

“Con el tiempo he agarrado confianza para preguntarle cosas de su historia o sobre recuerdos de su etapa en otros clubes. Su humildad es gigante. Humberto me aconseja, me recomienda cosas. Es una persona que es muy cercana a mí. Eso me ha ayudado mucho dentro de la cancha. Es mi referente, un ídolo”, reconoció Martín Carreño.

Martín Carreño en acción ante Deportes La Serena en la Primera B 2024. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

De todas maneras, el nacido en Cabildo tiene varias cosas que pensar antes de zanjar su futuro. “Mi decisión todavía no está tomada. Estoy viendo todo con el club y mi representante. Es algo que no voy a decir aún”, aseguró Carreño, quien a mediados de 2024 se integró a la agencia Revival Football.

Esa empresa es propiedad del representante Gastón González, quien en su momento fue la mano derecha de Sergio Morales en Mundo Futuro. Pero independizó su carrera y creó su compañía, que tiene varios talentos en el catálogo. Y así oficializó el arribo de Carreño. “Calidad pura y explosividad al ataque”, reza la introducción. El tiempo dirá qué deciden. Tic, tac, tic, tac…