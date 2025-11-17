El plantel de Universidad de Chile volvió esta jornada a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, donde tuvieron una tremenda visita internacional para todo el plantel.

Dyango, el músico español y que se enamoró de la U hace muchos años, nuevamente dijo presente en la casa de los bullangueros, donde pudo compartir con todos los jugadores.

En un amor a la distancia que se ha mantenido por décadas, el cantante que se presentará el 21 de noviembre en el Teatro Caupolicán, aprovechó de compartir nuevamente con los azules.

En el CDA fue recibido por el técnico Gustavo Álvarez, donde luego se le vio compartiendo con el plantel, donde destacaron Gabriel Castellón, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

Dyango estuvo con el plantel azul en el CDA. Foto: U de Chile

Dyango le juró amor eterno a U de Chile

“Al león, yo lo llevó en el corazón. Al león, yo lo llevo en el corazón. Porque la vuelta vamos a dar, yo no te dejo de alentar, soy de Abajo soy”, canta la canción de la hinchada de la U con la música de Dyango.

Algo que hizo conexión con el cantante español, que cada vez que visita al país se da el tiempo para compartir o visitar a Universidad de Chile, donde esta oportunidad no fue la excepción.

El cantante llegó al entrenamiento, donde le regalaron una camiseta de parte de todo el plantel y recordó en un video el lazo que lo unió para siempre con los hinchas azules, en algo que lo volvió a emocionar.

La camiseta que le regalaron a Dyango en U de Chile. Foto: U de Chile.

Mira el video de Dyango en U de Chile: