“Ya nos vieron…”: Figura de Coquimbo Unido responde a La Serena por el pasillo de campeones y calienta el clásico

Coquimbo Unido se transformó en el nuevo campeón del fútbol chileno. El elenco de Esteban González superó a todos y logró consagrarse como el monarca de la Liga de Primera. El DT nacional bajó la primera estrella del Barbón en 67 años de edad.

El tema es que ahora tiene la chance de hacer historia y a la vuelta de la esquina está el clásico ante La Serena. Partido que ya suma un condimento importante debido a que el elenco granate decidió que no realizará el pasillo a los actuales campeones. Por lo que no seguirán con el gesto que ya tuvo Palestino en la fecha anterior.

“La respuesta, es que no vamos a hacer el pasillo. Por más que hayan salido campeones y tengan un año increíble… nosotros no pensamos en eso”, recalcó Eryin Sanhueza capitán de La Serena.

Pero ahora en Coquimbo decidieron responder sobre está conducta de sus rivales justo antes del clásico que se disputará este sábado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Así fue como Matías Palavecino respondió fuerte y claro a la actitud de La Serena y sumó un nuevo condimento al partido que puede dejar Coquimbo con el mismo registro de victorias que el “Ballet Azul”.

“Los escuchamos pero ellos sí nos vieron levantar la copa. Si no quieren hacer el pasillo ya no es problema de nosotros. Pero lo que sí ellos tienen en mente que nos vieron levantar la copa y eso es lo importante”, sentenció a en el programa Vistazo Deportivo.

¿Qué partidos le quedan a Coquimbo Unido?

Al actual campeón de la Liga de Primera le quedan tres partidos por disputar este 2025. El primero será este sábado 22 de noviembre ante La Serena a las 18:00 horas. Luego visitará a Universidad de Chile el lunes 1 de diciembre en el Estadio Nacional. La campaña de Coquimbo Unido cierra el 7 de diciembre recibiendo a Unión Española.