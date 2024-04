Sebastián Toro en su momento fue uno de los buenos proyectos formados en la cantera de Colo Colo. El defensor debutó en el 2008 y rápidamente en el 2009 agarró camiseta de titular, llegando incluso a ser campeón en ese convulsionado año para los albos.

Lamentablemente su carrera nunca terminó por despegar del todo ni cumplir lo que prometía. Pese a eso se dio el gusto de jugar en clubes como Deportes Iquique, Ñublense, Palestino, Junior de Barranquilla y hasta volver a ser campeón con los albos en el 2014.

Para sorpresa de varios y con apenas 32 años decidió colgar los botines hace un par de temporadas. Sin embargo, las ganas de jugar fueron más y en este 2024, con 34 primaveras en el cuerpo, regresó a jugar para el Santaigo City de la Tercera A.

En charla con LUN el defensor declaró que “mi último equipo había sido San Felipe hace dos años y luego me dediqué a mis negocios, que están ligados al turismo, la construcción de casas y una escuela de fútbol de Colo Colo oficial en Lampa. También juego en el Colo Colo de Todos los Tiempos. Estaba en Arica con ellos cuando el dueño de Santiago City me llamó y me preguntó si quería volver al fútbol. Mi primera respuesta fue que no. Le dije que no, pero me recomendó que lo pensara y seguimos conversando”.

“Le pedí un tiempo, empecé a trabajar con el plantel, luego de forma personal y con el preparador físico del club, Nicolás Torres. Bajé seis kilos en cuatro semanas, entrenando en doble jornada casi todos los días. Me he adaptado bastante bien, pero seguimos trabajando. Es un proceso”, agregó.

En ese sentido, el formado en el Cacique afirmó que “no tenía el deseo de volver, a uno se le va ese gustito, pero con esto me volvió a picar el bichito. Llegué a un acuerdo por todo 2024 y el objetivo es ser campeón. Les digo a los más chicos que nos van a recordar solo por ser campeones. Querían alguien que tomara la batuta y les dije que afuera soy ameno, pero adentro de la cancha totalmente distinto. Hay buenos niños aquí, ojalá nos vaya bien”.

“Me gustó volver a jugar por lo puntos otra vez”

“Mis hijos Lucas (10), Sebastián (8) e Isabella (3) me querían ver jugar y por ellos me empezó a gustar la idea. Mi señora no me dice nada, sabe que así es el fútbol. Le advertí al dueño del club que me diera un mes para estar bien, me esperó ese tiempo y en cuestión de semanas, pese a que estaba todo adolorido, volver a entrenar así se volvió entretenido. Me gustó esto de jugar fútbol por lo puntos otra vez. Los cabros me recibieron muy bien. Estaba viajando con Colo Colo de Todos los Tiempos como un espectáculo, pero ahora los viajes serán para ir a buscar puntos”, señaló.

Para cerrar, Toro valoró que “volver a viajar con un equipo en bus o como sea me hace feliz. Me da lo mismo, la cosa es ir, ganar y volver. Me considero alguien muy competitivo. En mi escuela de fútbol les digo a los niños y sus papás que estamos formando, pero a su vez estamos representando a Colo Colo, que tiene un nombre y tenemos que ganar. Igual sigo jugando con los del Colo Colo histórico, les regalo mi magia, jajajá, y me pasó que en el debut contra Constitución aparecieron varios hinchas del rival que llegaron a pedirme fotos y me decían que eran colocolinos”.

¿Cuánto jugó Sebastián Toro en Colo Colo?

Toro, en sus dos etapas por el Cacique, jugó un total de 89 partidos, donde aportó con dos goles. Con los albos ganó tres títulos nacionales, el Clausura 2008, Clausura 2009 y Clausura 2014.

