Sebastián Toro y su paso por Colo Colo: "Me faltó más madurez"

Uno de los proyectos en defensa que más ilusionaba en Colo Colo fue Sebastián Toro. El defensor apareció en el cacique desde las inferiores y con grandes actuaciones se fue ganando un lugar en el equipo titular, pero con el paso del tiempo todo fue de mal en peor y terminó saliendo en 2011 a préstamo.

Volvió en 2013 para una segunda oportunidad, pero no convenció y otra vez debió partir. En conversación con La Tercera, el central se refirió a lo ocurrido con los albos. "Me faltó más madurez. Algunos años lo hice bastante bien, pero con poca madurez. Tuve reacciones que no debiesen haber sido, en su momento, pero recuerdo lo mejor nomás".

Según Toro, la relación y su nivel cambió por culpa de una transferencia. "Yo creo que en un momento cuando no acepté algunas cosas fue cuando no me quisieron vender afuera, cuando estaba todo listo. Creo que eso no lo tomé bien y de ahí no fui lo que había sido".

Sebastián Toro asomaba como la gran promesa defensiva de Colo Colo, pero terminó perdiendo terreno y terminó saliendo del club. Foto: Agencia Uno

El defensor también aprovechó la oportunidad para descartar cualquier acto de indisciplina que pudiera afectar su rendimiento. "Dentro del equipo yo no tuve, fueron siempre en mis tiempos libres. Eso no sé si lo tomo como indisciplinas. Siempre se habla de que discutí con Lucho Pérez, y hablamos una vez, pero jamás yo voy a discutir o le voy a decir cosas malas al profe".

Toro insistió en que nunca tuvo problemas con el técnico. "Con él nos conocemos hace mucho tiempo, fue uno de mis profes en cadetes. Él me dijo una vez cómo era y yo lo tenía que escuchar nomás, si es mayor que yo y es un técnico. Pero se hablaron muchas cosas que no fueron. No da lo mismo, pero no me afectaba", complementó.