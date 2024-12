Santiago City hará su estreno en el fútbol profesional, tras haber ascendido a Segunda División desde la Tercera A. Y ahí, un ex Colo Colo fue ratificado en el equipo, esta vez en un cargo administrativo.

Se trata de Sebastián Toro, quien las ofició de defensa en la pasada campaña del equipo rosado, pero que por una dura lesión volvió a colgar los botines, tras haber vuelto del retiro.

“Fue la rótula y me la trataron de poner dos veces y se salía. Me di cuenta que era algo más y me inmovilizaron de la rodilla hacia abajo“, confesó este año a LUN el campeón con Colo Colo, quien ahora será gerente deportivo del City chileno.

La larga carrera de Toro: Hasta hizo un gol en la era Bielsa

Sebastián Toro fue tres veces campeón con Colo Colo como jugador: Clausura 2008, Clausura 2009 y Clausura 2014. En 2010 fue llamado a los amistosos de la Roja de Bielsa y hasta hizo un gol en el 2-0 ante Trinidad y Tobago.

Toro y su paso por la Roja / Archivo.

Fue así que el club ciudadano de Santiago anunció con bombos y platillos al nacido en Macul, quien de jugador pasó a gerente deportivo y estará a cargo de los refuerzos para el torneo.

Santiago City viene de ser campeón en la Tercera A tras vencer en la final a Brujas de Salamanca, elenco que también subió de categoría. El elenco rosado tuvo entre sus jugadores a otro ex albo, Luis “Larry” Valenzuela.

Si bien aún no se pronuncian sobre la polémica de la propuesta sub 23 en Segunda División, Santiago City y Sebastián Toro desde el cargo administrativo apuestan a ser protagonistas del torneo donde se estrenan.