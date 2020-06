Seba Toro revela que Colo Colo no lo quiso vender a la Lazio ni al Parma: "Ahí empecé a hacer cosas que no debí"

Sebastián Toro era uno de los grandes proyectos defensivos de Colo Colo y a nivel nacional también. Finalmente el jugador no terminó cumpliendo las altas expectativas sobre él.

En conversación con DaleAlbo, el defensor reveló uno de los momentos donde sintió más impotencia, pero que con el correr de los años supo que sus actuaciones estuvieron mal en el Cacique.

Seba Toro contó que estuvo apunto de jugar en Italia. "El año que despiden a Cagna yo andaba en una gira por la Selección en Estados Unidos. Allá yo estaba claro, que me estaban por vender. Me estaban por vende, llego acá y me dicen que no me vendieron y la cláusula no me acuerdo cuánto era, pero la cubría. No me quisieron vender", expresó.

Seba Toro pudo llegar a Italia

Además agregó que, "me piqué un poco con algunas personas y empecé a hacer cosas que no debí. Ahí me equivoqué , afuera de la cancha, no compañeros y técnicos. Fue una buena cagada que me arrepiento mucho. Son cosas que uno aprende, pero costó bastante".

Para finalizar, el defensor reveló los clubes que estaban interesados por él. "Eran tres equipos, dos italianos y un español. De Italia era el Parma y la Lazio. De España no me acuerdo. En el Parma había un chileno que era el Pájaro (Jaime Valdés), en realidad cualquier opción era buena, era un fútbol totalmente distinto, otro roce. No se dio, y quedé con esa espinita en el momento, pero ya está. Analizando, me equivoqué en varias cosas, pero fue por eso más que todo. Inmadurez, muchas cosas", sentenció.