Sebastián Toro desclasifica el día en que Esteban Paredes le quema sus zapatillas con diseño de marihuana

Sebastián Toro era uno de los grandes proyectos formativos de Colo Colo. El defensor estuvo seis años en el Cacique y pudo levantar tres copas, siendo la más importante la estrella 30 el año 2014.

En la actualidad el futbolista se encuentra en Colina SADP al mando de un ex compañero, Rodrigo Kalule Meléndez, en la Segunda División, la cual vendría siendo la última liga a nivel profesional.

En conversación con DaleAlbo, Sebastián Toro contó una llamativa anécdota que involucra a Esteban Paredes y unas zapatillas con un estampado de marihuana.

"Me compré unas zapatillas con plantas de marihuana. No estoy ni en contra, ni a favor, no me interesa, no es un tema que me afecte a mí. Me llevo muy bien con Esteban, pero me hueveó. Me decía 'no ocupis esas hueas que das una mala imagen'", comenzó.

Sebastián Toro en Colo Colo

La llamativa historia culmina con esas zapatillas en fuego. "La segunda o tercera vez que las llevé, me las quemó. Entro al camarín y de repente hay algo incendiándose dentro y eran las zapatillas. Me dice 'ponte esas' y me pasa otras", detalló el defensor.

Sebastián Toro contó que en ese tiempo no se lo tomó muy bien el acto de Paredes. "Le digo 'me gustaban a mí, son cómodas' y el me dice 'no podis andar con esas'. Fue muy buena la anécdota, en el momento yo me enojé con Esteban y me dice 'pero si es por tu bien'", sentenció.