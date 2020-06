"Lo sacaron como a un perro": Jason Silva se cuadra con Jaime Valdés por su salida de Colo Colo

Después de estar en el club casi cinco años, Jaime Valdés salió con polémica de Colo Colo. Pajarito terminó su vínculo con el cacique tras problemas con Mario Salas y terminó saliendo por la puerta chica del Estadio Monumental, pero no para los hinchas.

Jason Silva, ex volante del cacique, se refirió a lo ocurrido hace tiempo atrás y reveló que el 20 no quedó para nada bien. "Hablé con el Pájaro y obviamente estaba triste. Lo sacaron como a un perro, él dio mucho por el equipo desde el día que llegó", comenzó explicando a Mundo Cracks.

"Encuentro que lo sacaron como si ya no sirviera para nada. Marca más diferencias que cualquiera, está más activo que nunca, se portaron muy mal con él después de todo el tiempo que estuvo", agregó.

Silva también se refirió a su polémico festejo tras el clásico de 2014 en el Estadio Nacional, donde pateó una bandera de la U y fue detenido por violencia en los estadios. "No me arrepiento, porque fue una cosa del momento. Por haber ganado el partido y estar a punto de ser campeón, lo viví con alegría. Lo hice como hincha. No pensé en las consecuencias y la familia es la que más sufrió. Ya es cosa del pasado".

La polémica más grande de Jason Silva en Colo Colo fue cuando pateó una bandera de la U tras el clásico de 2014 en el Estadio Nacional. Foto: Agencia Uno

Por otro lado, el actual mediocampista del Santa Rita de Ecuador dijo estar entusiasmado por sus próximos desafíos. "Sé que me va a ir bien. Estoy tranquilo y enfocado en lo mío. Volví a ser yo. En lo futbolístico se me va a dar y espero se me abran las puertas para poder llegar a un equipo mejor o una liga mejor".

Finalmente, Silva dejó claro que quiere regresar a nuestro país para ser campeón con el club que lo vio nacer. "Quiero volver a Palestino y ser campeón. Me ha dado mucho desde pequeño, así que soy hincha también del equipo. Quiero volver a ser feliz donde fui feliz".