Los Merengues quieren volver a ganarlo todo y alistan la llegada de José Mourinho como entrenador.

Florentino Pérez logró su reelección como presidente de Real Madrid y junto con ellos, ya confirmó los movimientos de esta nueva era, como la llegada de dos refuerzos de categoría.

El controvertido dirigente logró imponerse en las urnas y seguirá roncando fuerte en la Casa Blanca. Ahora trabaja en el plan para sacar nuevamente a flote a los Merengues, luego de un par de temporadas con muchas más penas que alegrías.

Los refuerzos de Real Madrid

Real Madrid viene una última campaña para el olvido. Había mucha esperanza en el trabajo de Xabi Alonso, pero terminaron con Álvaro Arbeloa como entrenador interino. Quedaron fuera de la Champions League en cuartos de final ante Bayern Múnich y perdieron La Liga ante Barcelona.

Con la continuidad de Florentino Pérez como presidente del equipo de Chamartín, ahora comienza la construcción de lo que será la próxima temporada. A falta de oficialización, ya es un hecho que José Mourinho será el nuevo entrenador.

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El portugués regresa al Santiago Bernabéu luego de haber dirigido ahí entre 2010 y 2014, periodo en el cual le tocó competir ante el mejor Barcelona de Pep Guardiola. Ahora tiene la misión de llevar a Real Madrid otra vez a la cima de España y también, de Europa.

Claro que Mou no llega solo. Pérez confirmó a los dos primeros refuerzos del club: Denzel Dumfries desde Inter de Milán e Ibrahima Konaté desde Liverpool. Ambos serán presentados después de la Copa del Mundo, ya que representarán en aquella competición a Países Bajos y Francia, respectivamente.

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Dumfries es una de las mayores figuras de Inter de Milán en los últimos años. Imagen: Getty

Ahora solo resta saber por qué jugador es que Florentino Pérez presentará la oferta de 150 millones de euros, lo cual fue su promesa de campaña. Diversos medios europeos apuntan a que el elegido sería Michael Olise de Bayern Múnich.