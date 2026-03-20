Matías Almeyda sabe que Gabriel Suazo rápidamente se ganó un lugar respetable en el camarín del Sevilla. Pero también está consciente de que el club vive un momento algo peligroso en La Liga. Está peligrosamente cerca de la zona roja en la tabla de posiciones.

En ese contexto, el director técnico argentino ha hecho algunas apuestas durante la temporada. Uno fue Joaquín Martínez Gauna, también conocido como Oso. Un carrilero zurdo de 22 años que también tiene la nacionalidad trasandina. El estratego de los andaluces fue consultado directamente por eso.

“Cuando los futbolistas juegan bien lo tienen ellos. Nosotros los entrenadores damos herramientas y un sistema, ellos son los intérpretes. Ellos son los buenos. Yo no descubrí a Oso, lo hizo antes que alguien que yo”, apuntó el DT, quien llegó al estadio Ramón Sánchez Pizjuán tras dirigir al AEK Atenas de Grecia.

Oso avanza ante la presión de Lamine Yamal. (Alex Caparros/Getty Images).

Aunque sí se dio un mérito. “Yo me animé a ponerlo y también como me animé a eso, me animo a controlarle los tiempos. Por lo que he vivido y si hoy preguntas, todo el mundo quiere que juegue Oso”, fue la frase que lanzó Almeyda. Y aunque sonó a condena para Gabi Suazo, él mismo aclaró que no fue así.

Oso también tuvo minutos en el derbi de Andalucía ante el Betis. (Fran Santiago/Getty Images).

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“Porque el otro día participó en dos acciones buenas, cuando entró en el partido anterior lo hizo bien. Y yo los voy viendo en el día a día. Considero saber el tiempo y la estrategia para ponerlo y sacarle lo mejor. A veces sale bien, a veces seré criticado”, apuntó el estratego, quien fue mediocampista de River Plate de Argentina, además de la Lazio y el Inter de Milán en Italia.

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Almeyda valora a Oso, el carrilero que los hinchas del Sevilla quieren en vez de Suazo

Matías Almeyda sabe que Gabriel Suazo tiene una dura competencia con Oso en el Sevilla, pero también siente que el hispano argentino no está totalmente preparado para ser indiscutido. Aunque tiene muchas expectativas puestas en el carrilero.

“Sé que es uno de los jugadores de esta temporada que ha sido la sorpresa. Esperemos que siga en ese camino, con humildad, tranquilidad, los pies sobre la tierra, que los tiene y produciendo más”, aseguró el Pelado, quien también fue DT de los Chivas de Guadalajara en México.

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Matías Almeyda tiene dos buenos jugadores en la banda izquierda y lo sabe. (Fran Santiago/Getty Images).

Por el momento, Oso suma tres asistencias y un gol al cabo de 11 partidos en el Sevilla, que el 21 de marzo recibirá al Valencia en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a contar de las 17 horas. Luego de aquel duelo, Suazinho viajará a Ocenía para sumarse a la gira de la selección chilena.

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Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 25-26

El Sevilla sigue cerca de la parte baja de la tabla de posiciones en La Liga 25-26.

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