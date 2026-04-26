El Sevilla atraviesa un momento tenso en La Liga tras sumar una nueva derrota que lo deja en zona de descenso. En ese encuentro, Gabriel Suazo fue titular, mientras que Alexis Sánchez estuvo en el banquillo.

El tocopillano firmó contrato por una temporada y, según se ha informado, no sería renovado, por lo que ya tendría otros destinos en su órbita de cara al próximo mercado de fichajes.

Por ahora, el objetivo del goleador chileno es ayudar a su equipo a mantener la categoría y, en medio de este complejo momento, compartió una serie de emotivas postales en sus redes sociales.

La emotiva postal de Alexis en redes

El campeón con la Roja subió un carrusel de fotos que parte con una imagen de él entrenando en Sevilla, la foto de su pequeña hija con una camiseta que dice “Papi”, un recuerdo del Arsenal, Cobreloa y de la Roja, para luego agregar imágenes con distintos mensajes, entre ellos “El único fracaso es no intentarlo“.

Y “Sé fuerte, cuando estés débil, valiente cuando tengas miedo, y humilde cuando hayas triunfado” y otra que tiene un texto que dice “Ten fe”.

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El duro presente del Sevilla y la posible salida de Alexis

El equipo de Andalucía cayó frente el Osasuna por 2 goles a 1 resultado que los bajó a la zona directa de descenso de LaLiga.

Según reveló Coke Hevia en Radio Pauta hace algunos días, Alexis ya tendría dos opciones claras sobre la mesa tras lo que será su salida del Sevilla. “Está claro que Alexis en junio se va, no se lo van a renovar”.

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“Alexis tiene dos opciones para junio, por ahora, una que era latente y se ha ido desinflando, pero se puede activar con representación, pero tiene dos opciones y las dos son en el continente y en Argentina no es”.

En síntesis: