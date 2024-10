Dentro de los cracks mundiales, Antoine Griezmann es uno de los jugadores que siempre prometió meterse entre los mejores delanteros, aunque ha tenido intermitencias en su carrera.

Pese a eso, es voz autorizada para hablar de fútbol y los mejores del mundo, ya que ha brillado como campeón del mundo con Francia en 2018 y también con grandes campañas en el Atlético de Madrid y paso por Barcelona.

Así, en diálogo con el portal Oh My Goal, el galo que hincha por uruguay gracias a sus ex compañeros en los Colchoneros dio su parecer sobre quién es el mejor jugador de la historia.

Griezmann va por su generación

El delantero francés no esquivó la respuesta sobre el mejor de los mejores en el fútbol y se sumó al debate sobre dos potencias actuales.

Según Griezmann, “creo que depende mucho de la era, pero diría que Messi o Cristiano. Nunca vi jugar a Maradona y Pelé… es muy difícil responder porque cada uno tiene su propio estilo. También está Zidane, que ganó la Copa del Mundo”

Y una respuesta que sorprendió fue la del mejor futbolista con el que ha jugado, eligiendo a Diego Costa debido al “apoyo que me da en el campo, me permite jugar con mayor libertad”.

Antoine Griezmann y Diego Costa / Imago

“Es un chico con el que trabajo realmente bien, nos entendemos con una mirada, sabemos dónde estamos… Encima es un luchador y me contagia, me encanta. Es rato tener eso en un compañero”.