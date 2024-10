Dos eternos rivales que deleitaron el mundo a punta de talento y goles. Cristiano Ronaldo abordó las comparaciones con Lionel Messi, dejando en claro cuáles son sus prioridades ahora.

El portugués de 39 años viene de anotar un gol en el 2-1 del Al Nassr ante Al Rayyan, en la Liga de Campeones de la AFC. Ahí, tomó la palabra y emocionado declaró que la anotación fue importante por el cumpleaños de su fallecido padre.

“Mi gol contra el Al Rayyan fue diferente e importante, porque mi padre se habría alegrado con él si estuviera vivo, ya que es su cumpleaños”, dijo el astro que juega en Arabia.

A Cristiano ya no le importa ser el mejor

Cristiano Ronaldo analizó el momento de su carrera, donde lleva 904 goles y sigue brillando en el Al Nassr. Por eso y sobre la eterna pregunta sobre ser el mejor del mundo, CR7 le puso fin al tema.

Cristiano sigue anotando y sumando alegrías en el Al Nassr / Getty

“Ya no es importante si soy el mejor o no, eso ya no me importa. Para un jugador es bueno marcar goles, pero para mí es mejor que el equipo gane”, dijo, con un baño de humildad.

Sobre la opción de llegar a los mil goles, Cristiano aseguró que “estoy acostumbrado a batir récords y ya no los busco. Lo más importante para mí ahora es disfrutar, ayudar al Al Nassr y a mis compañeros a ganar”.

Desde que el portugués llegó a Al Nassr ha jugando un total de 78 partidos, anotando 71 goles y dando 17 asistencias, demostrando que a sus casi 40 años, sigue vigente.