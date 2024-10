El clásico universitario fue una jornada especial para Fernando Zampedri. El Toro abrió el marcador frente a Universidad de Chile y al mismo tiempo alcanzó su gol 119 para convertirse en el máximo goleador del equipo cruzado, una marca que todos en Universidad Católica querían que alcanzara.

Las celebraciones de la anotación histórica fueron amargadas por la remontada azul, donde la U terminó ganando por 2-1 con goles de Charles Aránguiz y Matías Zaldivia. Hoy, Zampedri recuerda ese día y reconoce que no podía celebrar su récord como hubiese querido.

“Estaba ofuscado con el resultado. A nosotros solo nos queda el objetivo de ser el Chile 3 y eran tres puntos fundamentales. No me podía sacar de la cabeza que habíamos perdido esos puntos y el clásico, que es tan importante. Esto es grupal y era lo que más interesaba“, dijo en ESPN.

Luego, confesó que “nunca pensé, ‘hoy lo hago’. Ese día le mandé un mensaje a mi señora de que esté tranquila, que es un trabajo de mucho tiempo, que se iba a dar cuando el tiempo lo dijera y estuvieran las condiciones. Porque yo veía una ansiedad en mi casa, en el club mismo, en esa semana de clásico“.

Zampedri habló sobre su gol histórico, concretado frente a U. de Chile | Photosport

Fernando Zampedri y la presión por el gol histórico

En ese sentido, Fernando Zampedri comentó cómo vivió la presión externa. “La presión se generaba partido a partido, cuando empezamos con el 100, 101, 102… Cuando más se achicaba el margen, la ansiedad era mucho más“, comentó.

“Ahora me estoy dando cuenta que mi señora hizo un montón de cosas previo, algo que yo no veía. Estaba al margen de la presión. Sí quería que se diera este año; empecé el año con esa meta. Faltaban tres fechas y me faltaba uno, y a veces se cierra el arco. Pero la presión mía no la sentí“, aseguró.