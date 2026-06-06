Datos principales Confederación: OFC. Apodo: All Whites, Kiwis. Ranking FIFA: 85°. Grupo en el Mundial: G (Irán, Egipto y Bélgica) ¿Cómo clasificó al Mundial? Es cierto que Oceanía es un buen lugar para clasificar al Mundial y que, de no cambiar las reglas, probablemente Nueva Zelanda sea siempre el clasificado por esta área del mundo. […]

Datos principales

Confederación: OFC.

Apodo: All Whites, Kiwis.

Ranking FIFA: 85°.

Grupo en el Mundial: G (Irán, Egipto y Bélgica)

¿Cómo clasificó al Mundial?

Es cierto que Oceanía es un buen lugar para clasificar al Mundial y que, de no cambiar las reglas, probablemente Nueva Zelanda sea siempre el clasificado por esta área del mundo. Es que su nivel está muy por encima de aquel de rivales como Vanuatu o Samoa.

De hecho, en las Eliminatorias de la OFC, Nueva Zelanda no ganó ningún partido con menos de tres goles de ventaja y goleó a la gran mayoría de sus adversarios (por ejemplo, le ganó 8-1 a Vanuatu y 8-0 a Samoa). En la fase de eliminación directa, tras la división en dos grupos, los Kiwi vencieron por 7-0 a Fiyi y, en la final, arrasaron con Nueva Caledonia (3-0). Así llegan al Mundial 2026 sin siquiera despeinarse.

Calendario y estadios en los que juega

Irán vs. Nueva Zelanda (jueves 15 de junio, 21:00 hrs, SoFi Stadium, Los Ángeles). Transmisión: DirecTV.

Nueva Zelanda vs Egipto (domingo 21 de junio, 21:00 hrs, BC Place, Vancouver). Transmisión: DirecTV.

Nueva Zelanda vs. Bélgica (viernes 26 de junio, 23:00 hrs, BC Place, Vancouver). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 1.740 kms. (Los Ángeles-Vancouver).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 3,8%

Llegar a cuartos de final: 2,4%

Llegar a semifinales: 0,4%

Llegar a la final: 0,3%

Ser campeón: 0,1%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Pocas chances le ve la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, a Nueva Zelanda en el Mundial 2026. De hecho, tal como lo hizo con Irán, la IA fue categórica, poniendo afuera a los All Whites de forma temprana.

Publicidad

Publicidad

El recorrido será similar al de los persas, pero con la desdicha de llevarse mayor cantidad de goles en contra. De esta forma, los neozelandeses perderán ante Egipto (“sufrirán muchísimo”), igualarán ante Irán (“punto de oro, celebrado con orgullos”) y caerán goleados ante Bélgica (“un cierre lógico”).

Así, Nueva Zelanda se irá pronto a casa. Su categoría “por debajo del ritmo, la técnica y la intensidad que exigen los mundiales”, los hará despedirse tempranamente. Aunque, Gemini cree que se irán “con la frente en alto”.

El plantel de Nueva Zelanda

Porteros:

– Max Crocombe (Millwall)

– Alex Paulsen (Lechia)

– Michael Woud (Auckland FC)

Defensores:

– Tyler Bindon (Sheffield United)

– Michael Boxall (Minnesota United)

– Liberato Cacace (Wrexham)

– Francis De Vries (Auckland FC)

– Callan Elliot (Auckland FC)

– Tim Payne (Wellington)

– Nando Pijnaker (Auckland FC)

– Tommy Smith (Braintree)

– Finn Surman (Portland Timbers)

Publicidad

Publicidad

Mediocampistas:

– Lachlan Bayliss (Newcastle)

– Joe Bell (Viking)

– Alex Rufer (Wellington)

– Marko Stamenić (Swansea)

– Ryan Thomas (PEC Zwolle)

Delanteros y Extremos:

– Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers)

– Matt Garbett (Peterborough)

– Eli Just (Motherwell)

– Callum McCowatt (Silkeborg)

– Ben Old (Saint-Étienne)

– Jesse Randall (Auckland FC)

– Sarpreet Singh (Wellington)

– Ben Waine (Port Vale)

– Chris Wood (Nottingham Forest)

Jugador estrella: Chris Wood

Chris Wood es el jerarca de Nueva Zelanda. El espigado centrodelantero representa la principal arma ofensiva de los oceánicos, sustentando su estatus en una presencia física intimidante y una efectividad impecable frente al arco. Su juego aéreo temible y su poder de fuego lo hacen el distinto de los kiwis, condicionando por completo los planteamientos de las zagas contrarias. Actúa, sobre todo, como un pivot.

Publicidad

Publicidad

Tras emigrar a Gran Bretaña siendo apenas un adolescente, forjó su carácter en el áspero ascenso inglés, coronándose como máximo artillero del Championship con el Leeds United. Ya en la Premier League, construyó una reputación de atacante implacable. Pasó por el Burnley, Newcastle y actualmente están en el Nottingham Forest, facturando de manera constante y superando largamente la barrera de los 60 tantos en la primera división de Inglaterra.

Wood es el goleador histórico absoluto de la selección neozelandesa, un récord que comenzó a pavimentar durante su participación en el Mundial de Sudáfrica 2010. Durante más de una década, asumió la responsabilidad total de la delantera en complejos repechajes intercontinentales y dominó a placer en su confederación. En este Mundial 2026, busca coronar su imponente trayectoria guiando a su escuadra hacia una actuación histórica.

Difícil de marcar: Chris Wood es un portaviones en el área | Getty Images

Publicidad

Publicidad

Jugador a seguir: Ben Old

Es joven, pero se llama Ben Old (“viejo”, en inglés). En una escuadra caracterizada por el sacrificio físico y la búsqueda constante del juego aéreo, este extremo aporta la urgencia del desborde y la agilidad en espacios reducidos. Esta capacidad para moverse por todo el frente ofensivo y conectar la zona media con los atacantes centrales lo posiciona como la principal carta sorpresa de los oceánicos, ofreciendo soluciones técnicas que rompen con la rigidez estructural..

Arrancó jugando por el Wellington Phoenix, dentro del campeonato australiano. Allí exhibió una notable regularidad, entregando asistencias y goles que rápidamente captaron la atención de equipos europeos. El Saint-Étienne fue el que, finalmente, se quedó con su carta. En territorio galo ha demostrado una adaptación destacada a la alta intensidad, fogueándose semana a semana ante defensas de élite.

Con los All Whites, su rendimiento mantiene una curva ascendente desde su debut oficial. El cuerpo técnico integró su talento para cambiar la marcha del equipo durante el proceso clasificatorio, sobre todo ante repliegues masivos de los rivales en la OFC. Además, tuvo participación en los Juegos Olímpicos, lo que le dio una adaptación rápida a la defensa de los colores patrios. Old se instala como la cara renovada indispensable los neozelandeses, en un grupo difícil.

Publicidad

Publicidad

El joven Old | Getty Images

Técnico: Darren Bazeley

Desde las entrañas del sistema formativo neozelandés, surgió Darren Bazeley. Aunque su origen es inglés, el DT echó raíces en Oceanía dirigiendo a las selecciones juveniles y oficiando como asistente del combinado mayor durante largos periodos. Sin perder el tiempo, intercaló aquellas labores con pasos por el Wellington Phoenix y el Colorado Rapids estadounidense. Este mapeo absoluto de los talentos locales y su entendimiento del medio lo posicionaron como la opción natural para tomar las riendas de los All Whites en 2023.

Contrario al conservadurismo del pelotazo que ha caracterizado al fútbol oceánico, el técnico exige un conjunto atrevido que construya desde la última línea. De esta forma, apuesta por asociaciones limpias para dominar la posesión cuando el rival se lo permite. Este funcionamiento se ve beneficiado por la evolución técnica de sus piezas, consolidadas en ligas europeas. Ahora, Nueva Zelanda no es únicamente un equipo reactivo.

Publicidad

Publicidad

Bajo su administración, el equipo nacional encontró el equilibrio necesario para seguir dominando su región sin contrapesos. Tras levantar la Copa de las Naciones de la OFC, Bazeley capitalizó la apertura del nuevo formato eliminatorio para asegurar el boleto directo al certamen planetario de forma categórica. Uno de sus grandes méritos ha sido consolidar a un grupo, convencipendolo de sus capacidades ofensivas,¿ y despojándolos del tradicional complejo de inferioridad. La intención clara de Nueva Zelanda es abandonar el papel de cenicienta y rasguñar unidades históricas frente a rivales de peso.

Posible 11

Mejor participación de Nueva Zelanda en los Mundiales

Nunca han ganado un solo partido en un Mundial. De las dos veces que han logrado participar de la Copa del Mundo, hay que resaltar su paso por Sudáfrica 2010, donde, pese a no lograr victorias, se fueron sin derrotas.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo pasó esto? Resulta que los Kiwis tenían una selección que podía dar cierta pelea a nivel de la primera fase. Y por ello, no impresionó a muchos que en su debut empatasen ante Eslovaquia, con un gol en los descuentos de Winston Reid.

La gran proeza vino, sin embargo, en el segundo partido. Ante Italia, los All Whites consiguieron hacer daño desde temprano y, tras el empate de la Azurra, consiguieron mantener el marcador. El 1-1 impresionó a su siguiente rival, Paraguay, que tampoco logró llevarse los tres puntos, igualando 0-0.

Publicidad

Publicidad

Es decir, Nueva Zelanda se despidió sin derrotas y con tres partidos de alto ritmo del Mundial de Sudáfrica 2010. Más aún, sabiendo que enfrentó a rivales como Italia y Paraguay. Merecieron un poco más que una eliminación temprana.

Jugador histórico destacado: Wynton Rufer

Hablar de la cumbre del balompié neozelandés exige apuntar directamente a Wynton Rufer. Coronando una trayectoria impecable, fue elegido oficialmente como el Mejor Jugador de Oceanía del Siglo XX, un galardón que resume a la perfección su impacto. A diferencia del clásico perfil rústico asociado históricamente a su región, el nacido en Wellington deslumbró al planeta con una técnica depurada, una frialdad asombrosa para definir en el área y una elegancia ofensiva que rompió todas las barreras geográficas imaginables para un atleta de su época.

Su currículum en el extranjero representa una anomalía maravillosa para el deporte de su país. Tras un exitoso paso por el campeonato suizo, su explosión definitiva se gestó en la durísima Bundesliga alemana defendiendo la camiseta del Werder Bremen. En la escuadra germana no solo conquistó la liga doméstica y levantó la Copa de Alemania en un par de ocasiones, sino que alcanzó el Olimpo continental: brilló como goleador absoluto en la obtención de la Recopa de Europa de 1992, marcando un tanto clave en la gran final frente al AS Mónaco para codearse de igual a igual con la élite.

Publicidad

Publicidad

La huella de Rufer con los “All Whites” sentó las bases competitivas de su nación. Con apenas 19 años, exhibió una personalidad arrolladora durante el extenuante proceso clasificatorio oceánico-asiático, facturando goles vitales ante China y Arabia Saudita. Esas conquistas desencadenaron el mayor hito en la historia de la isla: la inédita y heroica clasificación de Nueva Zelanda a su primera Copa del Mundo en España 1982. Semejante proeza fundacional lo mantiene hasta el día de hoy como el ídolo absoluto e insuperable de su territorio.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Nueva Zelanda?

Vamos primero con las buenas. El principal atributo de los All Whites para esta cita mundialista pasa por su envergadura física y el dominio absoluto del juego aéreo. La presencia intimidante de Chris Wood en el área, transforma cualquier balón parado en una amenaza latente. Esta fortaleza permite pases largos y saltarse, muchas veces, el mediocampo. Para eso, saben que juegan a ganar constantemente las segundas pelotas.

Su segunda gran virtud es la férrea disciplina táctica que sostienen al defender. Conscientes de sus limitaciones, los neozelandeses se agrupan ordenadamente en el fondo. No dejan espacios entre líneas y basan su resistencia en la solidaridad de sus mediocampistas para realizar las coberturas. Son un hueso duro de roer y, en ocasiones, romper su aguante requiere mucha paciencia por parte del rival.

Publicidad

Publicidad

No obstante, el mayor punto crítico de esta selección es la falta de roce en competencias de élite. Dominan a piacere Oceanía con a rivales de baja jerarquía, pero enfrentar a sudamericanos y europeos es bastante distinto. Este salto abrupto de exigencia suele pasarles la cuenta en competencias como el Mundial.

Finalmente, su otra carencia notoria es la preocupante falta de creatividad para proponer juego asociativo cuando están en desventaja. Si el rival neutraliza el pivoteo de su delantero estrella o los obliga a tomar el protagonismo del balón, Nueva Zelanda sufre horrores para generar triangulaciones por el centro del campo. Ante la ausencia de un volante de corte cerebral, su ofensiva termina cayendo en la previsibilidad del pelotazo frontal, facilitando enormemente la labor de los zagueros contrarios.

Datos freak de los All White

Tal como se dijo un poco más arriba, Nueva Zelanda se fue del Mundial de Sudáfrica 2010 sin perder ni un sólo partido y empatando ante sus tres rivales del Grupo F. Sin embargo, esta eliminación sin derrotas no es sólo eso: fueron la única selección de toda la competencia que no perdió un partido. Incluso España, que sería campeona, sucumbió.

Publicidad

Publicidad

Winston Reid anotando ante Eslovaquia y dejando invicta a Nueva Zelanda en Sudáfrica 2010 1 Getty Images

Otro datito freak: el apodo All White nació “por culpa” de Taiwán. En efecto, no fue planeado por una oficina de marketing. Hasta 1981, la Selección de Nueva Zelanda jugaba con una camiseta blanca y pantalones y medias negros. Pero, en su visita a Taiwán por las Eliminatorias para España 82, se vieron ante la disyuntiva de enfrentar a un equipo que vestía completamente de negro (como los All Blacks, una especie de antítesis nacional de la selección kiwi).

Rápidamente, para cumplir con los protocolos de la FIFA, los utileros fueron en busca de equipamiento que pudiese ser de otro color y eligieron los shorts y las medias blancas. Fue así como el cuadro neozelandés terminó vistiendo íntegramente como el Bombo Fica. De ahí su apodo.

Publicidad

Publicidad

¿Qué récords puede romper esta Selección?

Hay muchos récords obvios que puede romper Nueva Zelanda. El primer triunfo, la primera vez que pasen de ronda o, incluso, su primer partido anotando más de un gol. Todo eso puede pasar.

No obstante, una de las grandes proezas las puede alcanzar Chris Wood. El delantero mítico de Nueva Zelanda disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 con apenas 18 años, jugando todos los partidos. Ahora, tan solo sumando un minuto en algún encuentro, podrá convertirse en el jugador kiwi con más presencias en una Copa del Mundo. Y, ojo, que si llega a anotar dos tantos o más, será también goleador histórico en mundiales.