Fabián Hormazábal sacó la voz por el camarín ante los problemas que atormentan a la U, donde asegura que ellos ven sólo la cancha.

Universidad de Chile vive tensos días por los problemas de la dirigencia de Azul Azul, donde la investigación del caso Sartor avanza y ahora tiene en la mira a Michael Clark y al actual vicepresidente José Ramón Correa.

Una situación que se suma al allanamiento que hubo en las dependencias del Centro Deportivo Azul, pese a que en ese momento no estaban presente los jugadores.

Luego de días bastantes movidos, el plantel fue consultado por primera vez por este caso y la forma en que puede complicarlos en el día a día en el trabajo como jugadores.

“Estamos consientes como equipo que no podemos perder mas puntos, han sido una semana dura, pero a través de lo que podamos hacer de ahora en adelante, empezando con Concepción, esperamos dar buenas noticias para estar más tranquilo. Lo extra futbolístico estamos al margen y sólo lo que nos compete a nosotros”, explicó Fabián Hormazábal.

Fabian Hormazábal asegura que los jugadores no quieren meterse en el problema de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Los jugadores de la U cuentan su versión: “Tratamos de no meternos”

Fabián Hormazábal recalcó en varias de las preguntas el pensamiento del camarín de jugadores de Universidad de Chile: “Ha sido una semana bastante intensa, tanto así en los entrenamientos”.

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Algo que quieren dejar al margen de sus preocupaciones, teniendo en cuenta que deben meterse en la pelea por el título donde están más lejos que nunca de Colo Colo.

“Lo extra futbolístico tratamos de no meternos, tuvimos días que nos vinieron bien, intentaremos demostrar todo lo que hemos hecho estos días y que se vea reflejado”, precisó.

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