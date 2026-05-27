Paulo Díaz tiene más interrogantes que certezas sobre lo que viene para su carrera. Mientras su nombre ha sido vinculado a Universidad de Chile, en River Platetomaron una decisión.

El defensor chileno supo ser una de las grandes figuras de los Millonarios, incluso siendo capitán. Sin embargo, en el fútbol como en la vida todo puede cambiar y de un momento a otro, el formado en Palestino pasó a ser uno de los más cuestionados. Su relación actual con el hincha no es buena.

La decisión de River con Díaz

En los últimos días comenzó el rumor de que Paulo Díaz podría arribar a Universidad de Chile. En el Romántico Viajero no han tenido una buena campaña en el 2026, por lo que necesitan reforzar el plantel de Fernando Gago. La defensa es una de las prioridades.

Si bien el acercamiento con el Bulla todavía no es algo tan concreto, hay una decisión de River Plate respecto al central que podría acercar esta posibilidad. La Banda Sangre despedirá el semestre ante Blooming de Bolivia este miércoles a las 20:30 horas, en la Copa Sudamericana, donde Eduardo Coudet le dio un nuevo golpe a Díaz.

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El técnico millonario decidió no citar a Paulo Díaz al encuentro que cerrará la fase de grupos, por lo que de esta manera el chileno no podrá despedir el semestre en cancha y además, recontra confirma que está más cortado que zapallo de feria.

Díaz arribó a mediados de 2019 a River, procedente desde Al-Ahli de Arabia Saudita. Desde entonces ha disputado 222 partidos y ha anotado 13 goles. Ha ganado 7 títulos en el equipo de Buenos Aires, pero hoy su ciclo parece acabado.

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Díaz tiene contrato hasta 2027 con River Plate. Imagen: Getty

Ante la casi segura salida de Paulo Díaz desde el Monumental, ahora resta saber cuál será su siguiente destino. Su sueldo, cercano a los 150 dólares mensuales, parece impagable para Universidad de Chile, pero es un hecho que el jugador de 31 años tendrá que hacer un esfuerzo para volver a tener continuidad.