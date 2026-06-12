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Clemente Montes lo dejó de rodillas y ahora anuncia su salida de Boca Juniors: “Caminos diferentes”

Ander Herrera informó que terminó de manera anticipada su vínculo con el cuadro xeneize. “Fue un año maravilloso”, indicó la víctima del seleccionado nacional.

Por Felipe Pavez Farías

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Clemente Montes dejó de rodillas a Ander Herrera: el español anunció su salida de Boca
© Getty ImageClemente Montes dejó de rodillas a Ander Herrera: el español anunció su salida de Boca

El golazo de Clemente Montes en la Copa Libertadores ahora sumó una nueva víctima. Es que ahora Boca Juniors sufrió una nueva baja en su plantel estelar y pierde una figura de categoría para la próxima llave con O’Higgins por la Copa Sudamericana.

La anotación del seleccionado nacional, y que ya es seguido por el fútbol brasileño, permitió la clasificación la UC a octavos de final, y a su vez dejó afuera al cuadro xeneize. Pero lo peor vino después: se decidió la salida de Claudio Úbeda de la banca técnica. 

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Y como si fuera poco, este viernes fue el turno de Ander Herrera. El español fue el gran afectado en el golazo de Montes. Si en su intento por evitar el remate quedó de rodillas al suelo. Lo que para muchos fue un indicio de que se acerca su retiro. 

Por lo mismo, a los 36 años decidió finalizar su contrato con Boca y se despidió del cuadro trasandino. “Hemos decidido continuar caminos diferentes, voy a ser hincha toda la vida. Agradezco poder haber representado a este club”, expresó el volante.

Agradecer a los dirigentes, a Román en particular, les deseo lo mejor al nuevo cuerpo técnico. Ha sido un año y medio maravilloso. Compartí vestuario con compañeros que voy a tener de amigos toda la vida”, agregó emocionado el español. 

Me llevó una hija nacida en Buenos Aires. Ahora somos una familia de bosteros. Gracias por todo y aguante Boca”, sentenció tras una temporada en el suelo trasandino. 

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

De esta forma, Boca Juniors pierde un jugador experimentado para el segundo semestre del año. Lo que comenzará el 23 de julio con la disputa de los playoffs de Copa Sudamericana ante O’Higgins.

El primer partido será en La Bombonera a las 20:30 horas, y luego el 30 de julio la revancha en el Estadio El Teniente también en el mismo horario.

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