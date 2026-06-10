Su gol ante Boca Juniors lo posicionó en el radar internacional. Ahora, mientras crecen los interesados por ficharlo, la UC ya tomó una decisión respecto a su futuro.

Clemente Montes atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Universidad Católica. El delantero fue una de las grandes figuras en la histórica clasificación cruzada a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de marcar un golazo en la eliminación de Boca Juniors.

Su destacado presente no ha pasado desapercibido fuera de Chile. Gracias a sus actuaciones tanto en el torneo local como en el certamen continental, el atacante ha comenzado a despertar el interés de distintos clubes del extranjero de cara al próximo mercado de fichajes.

El piso que pone la UC para la posible salida de Montes

Según revela Punto Cruzado, desde la Franja estarían dispuestos a negociar, pero desde un piso monetario importante. “Desde la precordillera esperan un piso mínimo de 3,5 millones de dólares y quedarse con una parte del pase del delantero para recién sentarse a conversar, en donde en este caso jugará un rol clave el aspecto futbolístico”, señala el medio.

“Clemente Montes espera seguir consolidándose en Universidad Católica y, en el caso de salir, no solo será pensando en lo económico, sino que también una propuesta que en lo deportivo le permita seguir creciendo en su explosiva carrera”, añade Punto Cruzado.

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Los clubes que buscarían a Montes

En las últimas semanas, trascendió que equipos europeos siguen de cerca su evolución, mientras que desde Argentina también surgieron interesados. Según informó el exjugador Luciano Aued, Montes figura entre las alternativas que analiza Racing Club para reforzar su plantel.

En conversación con De fútbol se habla así de DSports, Aued, que trabaja como ayudante de campo de la reserva de Racing, comentó: “Ahora que estoy en Argentina y afuera siempre me han preguntado por Clemente o Tapia”.

También, hace algunas semanas, Punto Cruzado reveló que dos clubes europeos siguen de cerca al atacante nacional. Si bien no se entregaron los nombres, se precisó que no pertenecen a ninguna de las cinco grandes ligas del continente.

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En síntesis: