Mercado

“Conoce el medio, pero…”: César Vaccia revela sus mejores consejos a Paqui Meneghini

César Vaccia abordó la llegada del joven adiestrador tras su salida de O’Higgins y recalcó que es lo primero que debe hacer en su llegada al CDA.

Por Felipe Pavez Farías

Meneghini deja O'Higgins y podría ser el nuevo DT de la U
Francisco Meneghini confirmó su salida de O’Higgins. El entrenador de 37 años no renovó con el cuadro celeste y este lunes se despidió de la ciudad de Rancagua. Por lo que ahora todo apunta a Universidad de Chile como nuevo adiestrador para asumir en reemplazo de Gustavo Álvarez.

“El cuerpo técnico ha decidido no analizar la propuesta de renovación presentada y emprender nuevos horizontes”, recalcó el comunicado del cuadro rancagüino al informar de la salida de Paqui y todo su cuerpo técnico. 

Así las cosas, Meneghini se mete por los palos en la disputa para ser el nuevo entrenador. De estar prácticamente descartado, ahora el ex ayudante de Marcelo Bielsa lucha palmo a palmo con Renato Paiva. Incluso su salario de 550 mil dólares al año sería clave a la hora de la definición.

El comunicado de O’Higgins donde confirma la salida de Paqui Meneghini

César Vaccia entrega sus tips a Paqui Meneghini

Pero en medio de la negociación, César Vaccia abordó la inminente llegada de Paqui Meneghini y detalló cuáles son los primeros pasos a seguir. En conversación con Redgol, el experimentado DT entregó su respaldo a su colega de 37 años.

“Le deseo lo mejor. Es un chico joven, pero tiene tres o cuatro campañas respetables. Conoce el medio. Es el gran salto de su carrera. Para cualquier entrenador llegar a un equipo como la U es un sueño. Dios quiera que le vaya muy bien”, comentó Vaccia que ganó tres títulos con el Romántico Viajero. 

Rivarola se aburre del chaqueteo y las burlas tras años sin títulos: “La U tiene…”

Rivarola se aburre del chaqueteo y las burlas tras años sin títulos: “La U tiene…”

Tras ello, confesó cuáles son los primeros pasos que debe tomar en su llegada al CDA. “Mi consejo es que pueda desarrollar todas sus habilidades blandas, que trate bien a los jugadores, que pongas las cosas de un principio claras. Que sepa escuchar”, alertó. 

“El éxito se da en cómo se puede desenvolver con los demás. Solo queda apoyarlo para que le vaya super bien”, sentenció el también ex DT de la Roja. 

