Al igual que Alexis Sánchez, hay otro talentoso jugador del Sevilla que tiene en su currículum un paso por el Manchester United de Inglaterra. Se trata de un futbolista que comenzó la temporada en un altísimo nivel. Un belga que dio sus primeros pasos en los Diablos Rojos.

Surgió en el United como una joya, aunque no pudo refrendar las grandes expectativas que sus condiciones despertaron. A pesar de eso, disputó 63 partidos en uno de los cuadros más grandes del mundo. Anotó cinco goles y regaló cinco asistencias.

Fue entre 2013 y 2015, cuando Adnan Januzaj asomaba como una de las joyas europeas. Luego de un periplo por diversos lugares, el habilidoso extremo y volante ofensivo de 30 años recaló en el Ramón Sánchez Pizjuán. En junio de 2023, llegó al Sevilla. Aunque salió a préstamo al UD Las Palmas en la temporada pasada.

Adnan Januzaj en acción por el Manchester United. (Clive Brunskill/Getty Images).

Y en el inicio de esta, bajo la tutela del DT argentino Matías Almeyda, Januzaj encontró un segundo aire. “Lo dieron por perdido, pero para mí los futbolistas son de momentos. Ve pases que otros no ven”, dijo el Pelado sobre el belga. También le dejó una advertencia sobre el plano físico.

Januzaj, el ex Manchester United compañero de Alexis Sánchez que se lesiona en el Sevilla

Este ex jugador del Manchester United que comparte con Alexis Sánchez en el Sevilla corría muy desde atrás en el plano físico con respecto de sus compañeros. “No está como los demás y hay que llevarlo a eso”, advirtió Almeyda, quien dio a entender posibles complicaciones en ese proceso.

Sufrió una que lo sacará del difícil cotejo ante el Barcelona el 5 de octubre. “Tiene un esguince lateral en su tobillo izquierdo“, reportó el cuadro sevillista a través de sus canales oficiales. Eso sí, no quisieron dar detalles de plazos de recuperación para el ex jugador de la Real Sociedad.

Aunque es probable que Januzaj esté de regreso para el parón por la fecha FIFA, que tendrá al Sevilla con varios citados a sus selecciones. Como el chileno Gabriel Suazo, quien estará con la Roja en un amistoso frente a Perú. O como el portero griego Odysseas Vlachodimos, otra de las figuras en el comienzo de la campaña.

