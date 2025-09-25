El Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene que lavar las heridas de la derrota sufrida como local ante Villarreal, en la última fecha de La Liga. Para eso el domingo enfrentarán a Rayo Vallecano, en Madrid.

Un duelo para el que los andaluces sufrieron una pésima noticia. Esto debido a que sus hinchas, que constantemente son muy fieles y siguen al equipo a todas las ciudades, no podrán entrar al estadio de Vallecas.

Rayo Vallecano no venderá entradas para la visita

Esto debido a un asunto de seguridad del recinto local, con capacidad para poco más de 14 mil espectadores, según informó el Sevilla de manera oficial en sus redes sociales, a pesar de la norma existente en España.

“El cupo que todos los clubes deben destinar a la afición visitante sigue por ahora bloqueado en el Estadio de Vallecas debido a que no dispone de una zona debidamente habilitada y segregada del público local”, señalan en el club de los chilenos.

Alexis Sánchez no tendrá el apoyo de la gente de Sevilla en el estadio ante el Rayo

Agregan que “de este modo, por razones de seguridad y ajenas al Sevilla FC, el club no dispondrá de entradas que poner a la venta para su afición para este encuentro”.

En todo caso en Estadio Deportivo aseguran que, a pesar de esta disposición de la autoridad, no sería raro que aparezcan hinchas sevillistas mezclados entre los fanáticos locales.

“El duelo no está declarado de Alto Riesgo, dado que los ultras de ambos equipos se llevan bien, por lo que no sería de extrañar que, aunque desperdigados por el campo y mezclados con la afición local, los de Matías Almeyda no caminen solos este fin de semana tampoco”, indican.

La barra de Sevilla, denominda Biris Norte, sacó un comunicado al respecto. “Denuncia la situación e invita a los aficionados sevillistas que quieran asistir al encuentro a conseguir las entradas a través de las taquillas del Rayo, pues sigue sin tener una alternativa online”, detallan en la prensa española.

