En esta dura derrota que sufrió el Sevilla ante el Villarreal, nuevamente el entrenador argentino Matías Almeyda recurrió a Alexis Sánchez, tal como había hecho ante el Deportivo Alavés. Pero esta vez, el ingreso del goleador histórico de la selección chilena fue en el segundo tiempo.

Algo pudo mostrar el tocopillano, pero todo se puso muy cuesta arriba por una desafortunada lesión. La del defensor francés Tanguy Nianzou, quien sufrió un problema muscular cuando el Pelado Almeyda ya había agotado las cinco sustituciones.

Es decir, el Sevilla cerró el partido en inferioridad numérica. En ese contexto llegó el gol del israelí Manor Solomon que sentenció la victoria para el Submarino Amarillo. “Es una sensación agridulce. Fue un gran esfuerzo de todo el equipo”, dijo César Azpilicueta, uno de los referentes del cuadro andaluz.

César Azpilicueta se erigió en un indiscutido del Sevilla desde el comienzo. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

Azpilicueta añadió que “no arrancamos de la mejor manera, supimos reponernos. Arrancamos bien la segunda parte y cuando estábamos con 10, nos pillaron en ese contragolpe. Sabíamos que el Villarreal era muy peligroso en transiciones ofensivas”.

El ex jugador del Chelsea no se hizo muchos problemas. “Hay que marcar un gol más que el rival. El fútbol es sencillo muchas veces, hay que ser sólidos en ambas áreas. De eso se trata. Nos generaron muchas situaciones, perdimos duelos y ellos iban creciendo”, describió el vasco sobre la etapa inicial.

“Terminamos mejor la primera parte, metimos el gol en la segunda. El equipo tuvo fuerza y hubo un ambiente increíble. Tenemos pena de no haber conseguido nada”, manifestó el futbolista, quien se sumó al Sevilla tras haber quedado libre del Atlético Madrid.

Azpilicueta valora el esfuerzo de Alexis Sánchez y sus compañeros del Sevilla ante Villarreal

Este defensor del Sevilla apuntó directamente al rol de Alexis Sánchez y varios de sus compañeros luego de quedar con 10 hombres frente al Villarreal en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. “Desde una situación tuvimos que ajustar”, detalló Azpilicueta.

“Baptista (Mendy) se metió en el medio. Teníamos tres delanteros: Ruben (Vargas), Alexis (Sánchez), Akor (Adams), Djibril (Sow). Todos sabíamos que debíamos redoblar esfuerzos y apoyarnos”, manifestó el avezado defensor sobre cómo enfrentaron los últimos minutos.

Alexis Sánchez fue valorado por un compañero de mucha experiencia. (Fran Santiago/Getty Images).

Añadió que “estuvimos sólidos, no crearon muchas ocasiones hasta que llegó el gol. En situación de juego supimos arroparnos y tener gente atrás. Fue un balón parado, viene de ahí el gol. Lo analizaremos, el fútbol es un juego de errores”. El DT, Matías Almeyda, reconoció una falla en la gestión de las sustituciones.

“Satisfecho estoy por el nivel de todo el grupo, hubo muchos cambios en el equipo. Todo el mundo aportó el máximo, de eso se trata, de trabajar todo el tiempo juntos. Por una parte me voy satisfecho por el trabajo diario que estoy viendo en el grupo. La unión que hay entre todos, de sacar esta situación adelante”, apuntó César Azpilicueta.

Una declaración de principios que involucra a todo el plantel, que tiene al chileno Gabriel Suazo como tercer capitán. “Soy consciente de la situación del club en los últimos años y sé que hay que trabajar duro en el día a día, no sólo para el partido. Hace tres días ganamos, ahora perdemos”, desdramatizó el marcador.

“El fútbol es un deporte de emociones, ahora debemos recuperarnos. No me dedico a callar bocas, me dedico a trabajar diariamente. No pienso en más que en recuperarme, cuidarme y dar lo mejor para el entrenador”, se comprometió Azpilicueta, un bastión en la última línea nervionense.