En semanas donde vivió un segundo aire con el Sevilla y ha sido clave con sus goles en la campaña del club, Alexis Sánchez es el hombre del momento en España. Eso, pese a los cuestionamientos por su fichaje a los 36 años.

Es ahí donde la prensa internacional hizo eco de sus dichos sobre el mejor momento de su carrera, cuando el Niño Maravilla figuraba en Arsenal. Corría el 2017 y el chileno estuvo “listo” en el Manchester City.

Finalmente el traspaso no se dio y Alexis terminó fichando en Manchester United, donde no tuvo buena campaña. Tras una larga vuelta, hoy figura con gran presente en el fútbol español.

Alexis y su DT más valioso

Alexis Sánchez reconoció públicamente que en su peak fue Pep Guardiola el entrenador que más lo marcó. Así lo dejó en claro tras explicar el frustrado fichaje en Manchester City.

Alexis y su relación con Pep /Getty Images)

“Estuve a punto de ir al Manchester City. Hablaba con Guardiola todos los días, me deseaba feliz cumpleaños. Pep era como mi padre, era mi padre en el Barcelona”, dijo en dichos recogidos por La Tercera.

Publicidad

Publicidad

Por eso, Sánchez no olvida al prestigioso entrenador español como clave en su éxito por Europa. Al respecto, afirmó que “hablábamos todos los días (con Guardiola), me enviaba mensajes y todo estaba listo”.

ver también El nuevo apodo que le pone un coloso mundial a Alexis Sánchez por su momento en Sevilla: “Dicen que…”

“Había otro jugador que iba a ir al Arsenal. Entonces Arsene Wenger me dijo que yo no me podía ir porque el otro jugador no quería venir”, cerró, en lo que pudo ser el gran salto de su carrera.