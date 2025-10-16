Iván Román se convirtió en el centro de una gran polémica en Brasil durante las últimas horas. Ya que el defensor chileno, quien originalmente había sido liberado de la selección nacional por una fractura en la muñeca izquierda, se vio obligado a jugar de emergencia en el clásico entre Atlético Mineiro y Cruzeiro por el Brasileirao, debido a la inesperada baja de los tres zagueros titulares del conjunto dirigido por Jorge Sampaoli; Lyanco, Alonso y Vitor Hugo.

A pesar de su lesión, Román tuvo una participación notable en el encuentro. Su buen desempeño incluso culminó con la expulsión del delantero Kaio Jorge, quien mantuvo una ardua lucha con el chileno, marcada por polémicos gestos y actitudes antideportivas de parte del brasileño.

Precisamente tras este enfrentamiento saltaron las alarmas en la prensa y en la hinchada brasileña, generando una gran confusión. En una de sus cuestionables provocaciones, Kaio Jorge le apretó la mano vendada al defensor chileno.

Lo insólito es que Román salió a la cancha con la muñeca derecha vendada, y no la izquierda, contrario a la información oficial que había sido entregada tanto por la selección chilena como por el propio club, el “Galo” ¿Qué pasó?

Aclaran la lesión de Iván Román

De acuerdo a lo que informa el medio brasileño Otempo y ante la gran cantidad de informaciones que hablaron después de un supuesto “engaño” de Iván Román o que buscaba “confundir” a los rivales, la oficina de prensa del Atlético Mineiro aseguró que la lesión del chileno es efectivamente en su mano derecha , a pesar de que la nota del club y de la selección chilena hablaron de que la lesión fue en su mano izquierda.

La confusión con la mano de Iván Román generó una serie de rumores, no obstante, Mineiro posteriormente lo aclaró.

Según el propio club, la información fue un error de información que comenzó en Chile y se extendió posteriormente en la información del club.