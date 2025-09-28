Cuando todo parecía indicar que el delantero chileno Alexander Aravena iba a partir desde Gremio de Porto Alegre, al no encontrar lugar en el equipo, una serie de factores le abrieron una nueva oportunidad para seguir brillando en Brasil.

La más importante fue la grave lesión que sufrió la figura sueca Martin Braithwaite, que le abrió un espacio al “Monito” para ganarse la confianza del técnico Mano Menezes y demostrarle en cancha que quiere seguir en suelo gaúcho.

Prueba de ello ocurrió en el último juego de Gremio, cuando por la fecha 25 del fútbol brasileño, recibieron en Porto Alegre al Vitória. Aravena venía de dos juegos seguidos sin ver acción, pero a la hora de entrar, el chileno hizo de las suyas.

Alexander Aravena clave en triunfo de Gremio

Por decisión del entrenador tricolor, el surgido en Universidad Católica inició el encuentro desde el banco de suplentes, lugar donde vio cómo André Henrique (45+2′) abrió la cuenta antes de ir al descanso.

Sin embargo, en el comienzo del complemento Gremio fue sorprendido por Vitória, que logró igualar el placar mediante el español Aitor Cantalapiedra (49′), lo que obligó a Menezes a mover piezas, en eso estaba cuando el belga Francis Amuzu (67′) aumentó para el local.

Fue en el minuto 71 que ingresó a la cancha Aravena en lugar de André Henrique, y cuando se llegaba al final del juego, el “Monito” recibió dentro del área un pase de su compañero europeo, allí eludió a su marcador y con remate de pierna derecha puso el 3-1 definitivo. Un golazo.

¿Cómo queda el cuadro del chileno en Brasil?

Gracias a esta victoria, Gremio de Porto Alegre salta al octavo puesto del certamen con 32 puntos, en puestos de clasificación a Copa Sudamericana, pero aún lejos de pelear por entrar a Libertadores 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar el “Monito”?

Por la jornada 26 del Campeonato Brasileño de Primera División, el equipo de Alexander Aravena visitará al Santos, en duelo a jugarse el miércoles 1 de octubre desde las 21:30 horas.