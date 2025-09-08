Ronaldo de Assis Moreira, más conocido como Ronaldinho Gaúcho, es reconocido como uno de los virtuosos más carismáticos del fútbol mundial. Con primeros pasos en el Gremio de Porto Alegre, su deslumbrante capacidad para el regate y su creatividad lo llevaron a brillar en el FC Barcelona y, posteriormente, en el AC Milan. A lo largo de su carrera, conquistó dos Ligas españolas, una Serie A italiana, la Champions League, la Copa Libertadores, la Copa América y el Mundial de 2002, coronándose además con el Balón de Oro en 2005. Vaya carrera.

Su estilo inusual y mágico, marcado por bicicletas deslumbrantes, pases sin mirar y tiros libres calculados milimétricamente, lo convirtieron en un verdadero showman. Con su eterna sonrisa, desarmaba defensas e impregnaba el fútbol con un toque sudamericano.

Más allá de los trofeos, Ronaldinho dejó un legado de alegría y espontaneidad. Fue embajador de la solidaridad, fundando escuelas de fútbol para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Su influencia llegó incluso a inspirar a generaciones enteras, que lo recuerdan no solo como goleador y asistidor, sino como el futbolista que reavivó la pasión con su arte.

Ronaldinho elige a su oncena ideal histórica

Además de su alegría, Ronaldinho tiene un gusto exquisito. Si bien nunca se desempeñó como técnico, ni volvió a relacionarse con algún equipo monstruoso a nivel mundial, sí sabe bien lo que le gustaría tener, en el caso de formar una oncena histórica,

En ese sentido, su once histórico es de temer. De esta manera, armó una especie de 3-2-3-2, con el que situó a los jugadores históricos con los que le gustaría formar un equipo. ¿Se incluyó a sí mismo?

Estilazo de Ronaldinho | Getty Images

Esta es la escuadra escogida por Ronaldinho Gaucho

Para su once histórico, Ronaldinho incluyó a Taffarel en el arco; Cafú, Carles Puyol y Roberto Carlos en defensa; Ze Roberto y Andrea Pirlo como en el centro; Zico, Ronaldinho Gaucho y Lionel Messi como volantes de ataque; y una delantera integrada por Pelé y Ronaldo Nazario.

El brasileño no incluyó a ningún chileno en su oncena y ha sido reservado en sus elogios a los jugadores nacionales. Sin embargo, durante el Well Fest en Santiago compartió con Arturo Vidal, quien lo elogió en redes sociales.