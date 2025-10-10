De sparring a debutar con 17 años: La nueva locura de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay

La selección de Uruguay sigue su preparación de cara al Mundial 2026. El elenco dirigido por Marcelo Biels ahora superó por 1-0 a República Dominicana en el Bukit Jalil Stadium de Malasia.

El cuadro dirigido por el rosarino se quedó con el triunfo con la solitaria anotación de Ignacio Laquintana en el minuto 60. Con solo 18 años, el jugador del Red Bull Bragantino aprovechó los errores en la defensa rival y marcó un golazo al estilo Bielsa.

ver también Radamel Falcao recuerda su calvario en el Manchester United: “Como dijo Bielsa, tuve que tragar veneno”

Sin embargo, el debut del goleador de la jornada no fue lo que más llamó la atención del encuentro. Es que en una nueva “locura” de Bielsa, el entrenador mandó a la cancha a un jugador con tan solo 17 años. Esto tiene relación con Julio Daguer que ingresó en los últimos minutos y se sumó a la extensa lista que tiene a disposición el adiestrador que abarca 52 jugadores utilizados desde que inició su proceso.

El jugador se subió al avión justamente como sparring y todo indicaba que solo participaría de entrenamientos. Pero la lesión sobre el cierre Agustín Álvarez, permitió el ingreso de Daguer en prácticamente los descuentos.

Tweet placeholder

Daguer que es formado en Peñarol, es el segundo jugador más joven en sumar minutos en la selección de Uruguay. Ahora se suma al registro junto a Horacio Peralta que en 1999, jugó con 17 años y tres meses.

Publicidad

Publicidad

El nuevo pichón de Marcelo Bielsa

El ingreso de Daguer de inmediato desató la ola de comentarios en Uruguay por la nueva locura de Marcelo Bielsa. Es que el volante de Peñarol solo ha sumado minutos en un partido por el carbonero, por lo que ahora tuvo su gran chance en la selección adulta.

Lo que sus compañeros aplaudieron y recalcaron que por el nivel que exige Bielsa, todos tienen una chance de meterse en la nómina final que disputará el Mundial 2026.

“El cuerpo técnico está constantemente mandándonos análisis de lo que hacemos en nuestros clubes, entonces tienen claro que quieren que repitamos y perfeccionemos”, expresó Marcelo Saracchi que a su vez ha sido el séptimo capitán que eligió Bielsa en Uruguay.

Publicidad

Publicidad