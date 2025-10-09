El entrenador argentino Marcelo Bielsa protagoniza su segunda polémica en menos de una semana, en la previa a los partidos amistosos que sostendrá la selección de Uruguay en Malasia, ante República Dominicana y Uzbekistán.

Previo a este viaje a suelo asiático, el rosarino provocó que la federación oriental le tenga que pagar a los organizadores de estos cotejos una multa por más de US$180 mil dólares, al no convocar a sus máximas figuras pese a ser fecha FIFA.

Ya en Malasia, Bielsa concedió su habitual encuentro con la prensa previo al primero de los amistosos que jugará Uruguay, este viernes 10 ante los dominicanos, donde vivió una tensa discusión con el traductor local de la conferencia.

La nueva polémica de Bielsa al mando de Uruguay

Como era esperable, se le preguntó al “Loco” la razón por la que no convocó a nombres como Federico Valverde, Darwin Núñez o Giorgian de Arrascaeta para la gira por Malasia, que provocó la millonaria multa a pagar por su empleador.

“Sé que hay una dificultad reglamentaria, pero no puedo opinar, porque no conozco el caso en profundidad”, respondió Bielsa a lo que el personero malayo comenzó a traducir, momento donde el ex técnico de La Roja montó en cólera.

Ante los dichos del rosarino, el traductor dijo “he knows it’s a big problem…” (él sabe que es un gran problema), lo que provocó que el entrenador interrumpiera la conferencia hasta que esta persona expresara de manera correcta su declaración. “No, big problem no. Una dificultad reglamentaria”, le puntualizó.

¿Cuándo juega “La Celeste”?

El primero de los encuentros amistosos que jugará Uruguay en Malasia será este viernes 10 de octubre frente a República Dominicana, a partir de las 09:45 horas (de Chile) en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur.