Mientras en Chile se está en búsqueda de un nuevo entrenador para el proceso rumbo al Mundial 2030, uno de los que muchos hinchas exigen su regreso al país es el argentino Marcelo Bielsa, que durante su actual estadía en la selección de Uruguay está marcada por las polémicas.
Desde su nula relación con la prensa de aquel país, hasta la denuncia que realizó Luis Suárez tras su retiro del representativo nacional, pasando por su millonario sueldo, cualquier asunto que se relacione con el rosarino es motivo de discusión en el “paisito”.
En las últimas horas, apareció una nueva polémica que involucra a Bielsa y que obligará a la dirigencia del fútbol de Uruguay a pagar una millonaria cifra económica. Todo por su más reciente “locura” que tiene de cabeza a los orientales.
ver también
Bielsa le hace la mejor de las campañas presidenciales a Harold Mayne-Nicholls: “Es un hombre…”
Nueva “locura” de Bielsa causa polémica en Uruguay
Resulta que en esta fecha FIFA de octubre, “La Celeste” viajará hasta Malasia para disputar dos encuentros preparatorios para el Mundial 2026, el viernes 10 ante República Dominicana, y 72 horas después, el lunes 13 contra un equipo clasificado como Uzbekistán.
A la hora de firmar el acuerdo contractual con los organizadores de la gira asiática, se apuntó a una cláusula que obligaba a Uruguay para presentarse con sus máximas figuras en cancha, como Federico Valverde, Darwin Núñez o Giorgian De Arrascaeta, entre otros.
Pues bien, Bielsa hizo caso omiso a tal condición y entregó una convocatoria con nombres absolutamente desconocidos, lo que provocó el reclamo desde Malasia que obligará a la dirigencia charrúa a cancelar cerca de US$180.000 dólares ($171 millones de pesos chilenos).
La nómina para amistosos en Malasia
Marcelo Bielsa entregó una lista con apenas 17 futbolistas para los amistosos de Uruguay con República Dominicana y Uzbekistán:
ARQUEROS
- Franco Israel – Torino/ITA
- Cristopher Fiermarín – Deportes Tolima /COL
DEFENSAS
- José Luis Rodríguez – Vasco Da Gama/BRA
- Santiago Bueno – Wolverhampton/ING
- Santiago Mouriño – Villarreal/ESP
- Nicolás Marichal – Dínamo Moscú/RUS
- Marcelo Saracchi – Celtic/ESC
- Juan Manuel Sanabria – Atlético de San Luis/MEX
MEDIOCAMPISTAS
- Nicolás Fonseca – León/MEX
- Emiliano Martínez – Palmeiras/BRA
- Kevin Amaro – Liverpool
- Ignacio Laquintana – Red Bull Bragantino/BRA
- Facundo Torres – Palmeiras/BRA
DELANTEROS
- Rodrigo Zalazar – Sporting Braga/POR
- Luciano Rodríguez – Neom SC/ARB
- Federico Viñas – Real Oviedo/ESP
- Agustín Álvarez Martínez – Monza/ITA