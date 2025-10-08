Mientras en Chile se está en búsqueda de un nuevo entrenador para el proceso rumbo al Mundial 2030, uno de los que muchos hinchas exigen su regreso al país es el argentino Marcelo Bielsa, que durante su actual estadía en la selección de Uruguay está marcada por las polémicas.

Desde su nula relación con la prensa de aquel país, hasta la denuncia que realizó Luis Suárez tras su retiro del representativo nacional, pasando por su millonario sueldo, cualquier asunto que se relacione con el rosarino es motivo de discusión en el “paisito”.

En las últimas horas, apareció una nueva polémica que involucra a Bielsa y que obligará a la dirigencia del fútbol de Uruguay a pagar una millonaria cifra económica. Todo por su más reciente “locura” que tiene de cabeza a los orientales.

Nueva “locura” de Bielsa causa polémica en Uruguay

Resulta que en esta fecha FIFA de octubre, “La Celeste” viajará hasta Malasia para disputar dos encuentros preparatorios para el Mundial 2026, el viernes 10 ante República Dominicana, y 72 horas después, el lunes 13 contra un equipo clasificado como Uzbekistán.

A la hora de firmar el acuerdo contractual con los organizadores de la gira asiática, se apuntó a una cláusula que obligaba a Uruguay para presentarse con sus máximas figuras en cancha, como Federico Valverde, Darwin Núñez o Giorgian De Arrascaeta, entre otros.

Pues bien, Bielsa hizo caso omiso a tal condición y entregó una convocatoria con nombres absolutamente desconocidos, lo que provocó el reclamo desde Malasia que obligará a la dirigencia charrúa a cancelar cerca de US$180.000 dólares ($171 millones de pesos chilenos).

La nómina para amistosos en Malasia

Marcelo Bielsa entregó una lista con apenas 17 futbolistas para los amistosos de Uruguay con República Dominicana y Uzbekistán:

ARQUEROS

Franco Israel – Torino/ITA

Cristopher Fiermarín – Deportes Tolima /COL

DEFENSAS

José Luis Rodríguez – Vasco Da Gama/BRA

Santiago Bueno – Wolverhampton/ING

Santiago Mouriño – Villarreal/ESP

Nicolás Marichal – Dínamo Moscú/RUS

Marcelo Saracchi – Celtic/ESC

Juan Manuel Sanabria – Atlético de San Luis/MEX

MEDIOCAMPISTAS

Nicolás Fonseca – León/MEX

Emiliano Martínez – Palmeiras/BRA

Kevin Amaro – Liverpool

Ignacio Laquintana – Red Bull Bragantino/BRA

Facundo Torres – Palmeiras/BRA

DELANTEROS

Rodrigo Zalazar – Sporting Braga/POR

Luciano Rodríguez – Neom SC/ARB

Federico Viñas – Real Oviedo/ESP

Agustín Álvarez Martínez – Monza/ITA

