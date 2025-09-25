El colombiano Radamel Falcao García tuvo mucho éxito en Europa, sobre todo en el Atlético Madrid y el Mónaco, desde donde saltó al Manchester United en la Premier League de Inglaterra. A los Diablos Rojos llegó cedido por una temporada a cambio de 7,5 millones de euros.

Fue una experiencia mucho peor de lo que esperaba: marcó cuatro goles y regaló cinco asistencias al cabo de 29 partidos con el United. “Llego en un momento erróneo. Estaban en la etapa donde se fue el entrenador que manejaba todo el club. Estaban desubicadísimos, tenían que tomar decisiones que durante 25 años no habían hecho”, explicó el oriundo de Santa Marta en El Camino de Mario.

Aludía a la salida de Sir Alex Ferguson, una leyenda en Old Trafford. “No estaban preparados el club para eso y empezaron a hacer cagadas. Llega Van Gaal. Louis es difícil. Decir algo bueno, uy, algo bueno… buena pregunta. Tiene cosas buenas”, le dijo a su ex compañero Mario Suárez en esta entrevista muy extensa.

Falcao García enfrentó varias veces a Chile. (Pedro Vilela/Getty Images).

Y puso en la mesa una característica de la personalidad del entrenador neerlandés. “¿Sabes qué? Te dice las cosas en la cara. Yo si tenía que ir y decirle algo, me decía la verdad. Era su verdad. A mí me saca. Yo estaba siendo titular, ganamos contra Everton, hice el gol y fui a la selección a jugar unos amistosos”, recordó el cafetalero.

Falcao celebra uno de los goles que anotó en el Manchester United. (Gareth Copley/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“Vuelvo y me dice que va a cambiar el sistema porque cree que el equipo no está bien. Y que pondrá a Van Persie, que ‘está mejor que tú’. Me dice así y me saca. Vi que había intereses más allá del simplemente hecho de elegir un jugador”, manifestó Falcao García sobre el otrora seleccionado de Países Bajos y compatriota del DT.

ver también Nuevo ridículo del “Dibu” Martínez: Suplica por volver a Aston Villa tras papelón en mercado

Falcao desclasifica su mala relación con Van Gaal en Manchester United

Radamel Falcao García fue otro sudamericano que lo pasó mal en el Manchester United y fue por la misma razón que el argentino Ángel di María, quien tampoco logró una buena relación con Louis Van Gaal. “Se peleó con Robin a final de la temporada y se fue después”, dijo el colombiano sobre el DT y Van Persie.

Después, Mario Suárez le recordó aquellos partidos con el equipo reserva del United. “Eso es lo que no entiendo de él. Dice que un jugador cuando no juega tiene que ir a la reserva. Pero si eres Víctor Valdés o Falcao, ahórrate la humillación. Tuve que tragar veneno, como dice Bielsa. Y fui a jugar”, manifestó Falcao.

Publicidad

Publicidad

Radamel Falcao García y Louis Van Gaal en el Manchester United. (Michael Regan/Getty Images).

Y hubo espacio para recordar también su fichaje por otro equipo inglés: el Chelsea, donde también aterrizó a préstamo. “Mourinho me llamó, había salido campeón un mes atrás. Llegué y le habla a (Eden) Hazard y (John) Terry como si fueran de la reserva”, desclasificó el Tigre.

Falcao jugó 12 partidos en el Chelsea, donde anotó un solo gol. (Jordan Mansfield/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

“Dije ‘dónde me metí’. Había salido campeón por él hace un mes y al mes y medio después le decía que no le hiciera perder los partidos. Duró hasta diciembre”, rememoró Falcao García, quien está sin club tras su salida del Millonarios de Colombia. Aunque parece generar interés en el Real Murcia de España.