Ángel Di María confiesa que fue obligado a utilizar el número 7 en Manchester United

El actual delantero del París Saint-Germain, Ángel Di María, confesó en una entrevista publicada por la Ligue 1 que en su arribo al Manchester United (2014-2015) fue obligado a ocupar la icónica dorsal 7 en desmedro a la 11, que era la dorsal que quería utilizar.

“Cuando llegué vi que el 11 estaba disponible. Es la camiseta que he utilizado durante mucho tiempo desde que era joven y quería volver a usarla. Cuando fiché con Real Madrid la 11 ya estaba ocupada, entonces tomé el 22. En Manchester United me dieron la 7, no tuve otra opción. Me hubiera encantado tener la 11, pero así pasó. Aquí (en el PSG) tuve la oportunidad y tomé la 11”, señaló el argentino.

Cabe mencionar que el icónico número 7 en los Diablos Rojos fue utilizado por Cristiano Ronaldo (2003-2008), quien ganó todo vistiendo esa casaquilla. Después, de su partida al Real Madrid ningún jugador que se puso esa dorsal ha podido cumplir con las exigencias, inclusive nuestro Alexis Sánchez.

De hecho, actualmente ningún jugador de la plantilla de Manchester United está utilizando ese número en su indumentaria. Inclusive al visitar el sitio web del equipo británico aún figura el delantero chileno con esa dorsal.