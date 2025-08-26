Es tendencia:
Campeón de la Copa América vivirá su primera experiencia como técnico en el fútbol chileno

Levantó la Copa América con la selección chilena en el 2015, sorprendió regresando al país y ahora tendrá su primera experiencia como técnico.

Por Miguel Gutiérrez

Fue campeón con la Copa América y ahora tendrá su primera experiencia en el fútbol chileno como DT.
Fue campeón con la Copa América y ahora tendrá su primera experiencia en el fútbol chileno como DT.

Un jugador que fue parte de la Generación Dorada de la selección chilena tiene un nuevo futuro en el fútbol chileno donde tendrá su primera experiencia como técnico.

De hecho, su nombre sorprendió a todos a principios de año, donde fue convocado por Cristián Paulucci, cuando era parte del Sport Boys de la liga de Perú.

Ahí, fue su ayudante técnico, labor que replicó cuando volvió a Chile de la mano del Pelao Termo, en su paso por Deportes La Serena. Sin embargo, tomó la decisión de dejar el club en julio pasado tras caer con Colo Colo.

Es campeón de la Copa América y será DT por primera vez en el fútbol chileno

Estas referencias corresponden a Felipe Gutiérrez, quien se tituló como entrenador en el INAF en el 2024, teniendo en tierras peruanas y nacionales sus primeras armas como ayudante.

Pero a más de un mes de su salida del cuadro granate, Gutiérrez vuelve a sorprender a todos porque tomará un fierro caliente en el fútbol chileno para ser su técnico por primera vez.

Esto será en la Tercera División A del fútbol chileno, donde será el nuevo DT de Quintero Unido. Su presentación fue durante las últimas horas en las redes sociales del club.

Felipe Gutiérrez vuelve al fútbol chileno en un inesperado, pero sorpresivo rol. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Felipe Gutiérrez vuelve al fútbol chileno en un inesperado, pero sorpresivo rol. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Sabemos que no es fácil, pero confiamos en tu capacidad, experiencia y entrega para sacar adelante este desafío”, expresó el club de la Región de Valparaíso en su bienvenida.

El anuncio de Quintero Unido dando la bienvenida a Felipe Gutiérrez:

El desafío de Felipe Gutiérrez no será fácil

Si en Sport Boys de Perú o Deportes La Serena los desafíos fueron grandes, lo que viene en Quintero Unido no será algo menor en la Tercera División A de la ANFA.

El club está duodécimo en la tabla de posiciones, en zona de la liguilla de la permanencia para no bajar a la Tercera B, con 22 puntos al igual que Municipal Puente Alto, pero con peor diferencia de gol.

Sin embargo, por ahora deberá pelear punto a punto con Chimbarongo y Deportes Quillón para tener una vida más, o con el club de los familiares de Charles Aránguiz para mantener el honor.

