Cambios de urgencia: La inédita dupla de centrales que presentará Colo Colo en el Superclásico

Colo Colo afina detalles para lo que será el Superclásico 198 ante Universidad de Chile. El Cacique tiene la obligación de volver a ganar en su casa y además volver a meterse en la zona de copas internacionales.

Pero Hugo González y Luis Pérez enfrentan una importante complicación: no tendrán a sus centrales titulares. Tanto Alan Saldivia como Emiliano Amor serán los grandes ausentes en el Superclásico. Por lo que la formación sufrirá cambios importantes.

En este 2025, el defensa charrúa suma 1506 minutos oficiales en 18 partidos. Incluso fue titular en los últimos clásicos. Por su parte, Emiliano Amor tiene 746 minutos en 12 partidos. El transandino ha sido el mejor patner de Saldivia.

El tema es que por tarjetas no podrá estar ante la U. Mientras que Saldivia arrastra problemas físicos por una pubalgia y además tiene la chance de emigrar hacia Brasil.

Los centrales de Colo Colo frente a la U

Ante esto, asoman Jonathan Villagra y Sebastián Vegas como los centrales para el domingo. El ex Unión Española tiene solo 493 minutos en este torneo y mientras que el ex Audax acumula 1334 minutos.



El tema es que ninguno ha jugado juntos en está clase de partidos y será su prueba de fuego en el Superclásico 198. El último registro es el empate 1-1 ante Everton, donde en los minutos finales no pudieron afirmar el equipo.

Pese a ello, existe confianza en la dupla interina en que podrán revertir está situación. “Esperamos sacar un resultado positivo. En lo anímico estamos bien. El equipo está al 100%”, recalcó Hugo González.