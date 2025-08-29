Este domingo se juega el Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile, con los albos como locales ante los azules en el estadio Monumental. En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello compartió sus dudas sobre ambos equipos.

La U llega afectada psicológicamente tras la criminal y cobarde agresión sufrida por los hinchas del Chuncho en la revancha contra Independiente por Copa Sudamericana, mientras Colo Colo registra un bajo 2025 con Hugo González y Luis Pérez como DT interino.

“Hay que ver el impacto psicológico en la U, porque el equipo después de lo que pasó contra Independiente no hemos sabido cómo está porque no ha jugado. Además venía de dos malos resultados en el campeonato local“, dijo Guarello.

King Kong agregó “veamos cómo responde esta U contra un Colo Colo que necesita los puntos sí o sí, porque se está quedando fuera de todo”.

La U afectada, Colo Colo descabezado en la banca

“Pero digamos otra cosa: este en un Colo Colo descabezado, sin técnico, porque a Hugo González y Luis Pérez les pasaron esto sin ninguna convicción. Saben que el lunes tiene que haber otro entrenador y ellos no siguen”, complementó JCG.

Guarello añadió que “Colo Colo necesitaba un golpe energético que no tuvo contra Palestino la semana pasada. Y también, veamos con qué Colo Colo nos encontramos”.

“Tiene unos entrenadores interinos que no están motivados, para ellos es un cacho. Y la U tiene un margen de debilidad que en el último tiempo ha sido claro en el campeonato nacional. El tema es que también tienes a un Colo Colo que es un equipo de mitad de tabla neto, y sin una forma de jugar”, sentenció Guarello.

Colo Colo y la U se enfrentan este domingo 31 de agosto, desde las 15:00 horas en el estadio Monumental, Superclásico 198 válido por la fecha 22 de la Liga de Primera.

