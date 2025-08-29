Es tendencia:
Guarello destroza mal a equipo que se candidatea con escándalo para entrar a zona de descenso: “Un espanto, catastrófico”

King Kong impactado con la caída libre de un equipo que se hunde como el Titanic: Deportes La Serena es candidata firme a sacar de la zona de descenso a Unión Española y perder la categoría.

Por Diego Jeria

Deportes La Serena perdió 3-1 contra Everton en el partido que abrió la fecha 22 de la Liga de Primera este jueves, con el debut de Francisco Bozán como DT interino. Los granates son 13°, pero pueden ser superados por Deportes Limache y Unión Española puede quedar muy cerca de meterlos en zona de descenso.

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello fue categórico: “¡qué espanto La Serena! Es catastrófico, no cruzaban la mitad de la cancha. Toda pelota en profundidad era un mano a mano”.

King Kong agregó que “no marcaban por las bandas, no marcaban a los asistidores, el equipo desordenadísimo en el fondo. Sin ninguna convicción. Después Everton saca el pie del acelerador tras el tercer gol y ya”.

“La Serena se metió de lleno en la lucha… por no descender”

Ahí tomó la palabra Cristián Caamaño. “Imagina a un equipo de Primera División, que te dice estamos eligiendo entre estos tres entrenadores para dirigir a La Serena: Erwin Durán, Cristian Paulucci y Francisco Bozán… ¿a cuál eliges?“, manifestó.

“Paulucci era el que tenía mejor cartel”, replicó Guarello, mientras Caamaño expuso que “eliges a Paulucci por descarte, pero imagina que La Serena tuvo a los tres en un mismo torneo. Entonces qué podemos esperar de la campaña de La Serena“.

“La campaña de Durán en La Serena no era para echarlo mirando lo que pasó en otros equipos. El tema es que de ahí viene toda la debacle. Cuando llega Paulucci más allá de ganar un partido, después tuvo sólo empates y derrotas. Ahí viene un espiral. Llega a ganar Unión Española en Chillán y La Serena se mete de lleno (en la zona de descenso), porque independiente de lo que pase con Iquique, Unión ya te queda a dos puntos“, añadió Caamaño.

Guarello sentencia “y agradece que Unión no ha aprovechado ninguna oportunidad para salir de la zona de descenso“, mientras Caamaño concluyó que “me parece que La Serena se metió de lleno en la lucha por no descender, y no veo cómo pueda salir”.

