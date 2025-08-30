Se juega el Superclásico del fútbol chileno: las mejores cuotas para Colo Colo vs Universidad de Chile

RedGol te entrega los mejores pronósticos deportivos para apostar en Colo Colo vs Universidad de Chile, por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán en el Superclásico del fútbol chileno este domingo a las 15:00 horas en el Estadio Monumental David Arellano. El Albo atraviesa una mala racha tras la derrota en el clásico ante los Azules y la salida de Jorge Almirón como entrenador, acumulando solo un triunfo en sus últimos nueve partidos de la Liga de Primera.

Por su parte, la U vivió momentos de alta tensión tras lo ocurrido en Avellaneda frente a Independiente y lleva más de dos semanas sin disputar un encuentro oficial. Aun así, antes del inicio de la fecha 22, se encontraba en la segunda posición con 38 puntos, uno por encima de Audax Italiano y a 12 del líder Coquimbo Unido.

En la previa del superclásico chileno, nuestro especialista te comparte los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Colo Colo vs Universidad de Chile

Doble oportunidad: Empate o Universidad de Chile + Goles totales: Más de 1.5 1.88 Marcará o dará una asistencia: Lucas Assadi 2.12 Córners de Colo Colo: Más de 4.5 1.80

Para no perder ni un detalle y acceder a cuotas exclusivas, puede serte útil revisar cómo funciona la app de Jugabet, cuáles son sus funcionalidades más destacadas y las promociones disponibles.

U. de Chile llega mejor

Universidad de Chile llega en mejor momento al Superclásico, siendo escolta de Coquimbo Unido y habiendo ganado cinco de sus últimos ocho encuentros en el Campeonato Nacional, todos con al menos dos goles en el marcador.

Colo Colo, en cambio, atraviesa un período complicado tras el cambio de entrenador por el bajo rendimiento de Jorge Almirón. El Cacique acumula cinco partidos sin victorias y apenas uno en sus nueve compromisos previos. En siete de esos ocho encuentros sin triunfo, se registraron al menos dos goles.

Doble oportunidad: Empate o Universidad de Chile + Goles totales: Más de 1.5 – 1.88 en Betano

Assadi, candidato a contribuir

Lucas Assadi atraviesa un momento excepcional: en la temporada acumula nueve goles y cinco asistencias en todas las competencias. Su nivel ha sido impresionante en los partidos recientes, con seis tantos y cinco pases de gol en sus últimos siete compromisos, incluyendo el encuentro suspendido contra Independiente en Avellaneda.

Marcará o dará una asistencia: Lucas Assadi – 2.12 en Jugabet

Los córners para Colo Colo en el Superclásico

Colo Colo tiene el cuarto promedio más alto de córners a favor por partido en la Liga de Primera 2025.

En nueve de sus 10 encuentros como local en la competencia, registró más de cuatro saques de esquina.

Córners de Colo Colo: Más de 4.5 – 1.80 en Jugabet

Cuotas en Colo Colo vs Universidad de Chile

Las cuotas son cortesía de Jugabet, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Colo Colo vs Universidad de Chile: últimos partidos