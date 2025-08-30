Es tendencia:
Independiente le mete presión a la Conmebol para la resolución: “Que se dirima…”

El entrenador del Rojo, Julio Vaccari, le mandó un recado al organismo sudamericano sobre la serie inconclusa ante la U.

Por Carlos Silva Rojas

Independiente mete presión.
En las manos de la Conmebol está la resolución final sobre el último clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras la cancelación de la revancha entre Independiente y Universidad de Chile por la barbarie contra los hinchas azules en Avellaneda.

Todo apunta a que el organismo con sede en Luque va a decidir que la U pase de ronda, porque se espera que decida que el partido termine 1-1, como iba hasta la suspensión, por lo que el elenco chileno ganaría la llave.

En el cuadro argentino están metiendo presión para no perder por secretaría, y como saben que no les darán la victoria porque fueron responsables de la tragedia, están pidiendo que todo se defina en cancha.

Independiente con el agua hasta el cuello: quiere reanudar el escandaloso y criminal duelo ante U de Chile

Julio Vaccari quiere que se termine en cancha el partido de Independiente con la U

El entrenador de Independiente, Julio Vaccari, habló tras el empate 0-0 de su equipo ante Instituto de Córdoba y señaló que espera que la serie tenga una resolución deportiva.

“Primero que como hincha del fútbol tengo una tristeza muy grande, uno no se prepara cuando quiere hacer esta carrera para hablar de este tipo de situaciones sino de cuestiones futbolísticas. El fútbol tiene que estar triste por lo sucedido”, señaló el DT.

Julio Vaccari, DT de Independiente. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“El deseo de uno es que siempre las cuestiones futbolísticas se diriman dentro del campo, sé que la gente de Independiente está haciendo todo lo posible y nosotros (estamos) encolumnados detrás de eso”, recalcó.

Todo está en manos de la Conmebol, que debe decidir qué pasará con el rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Castigan al líder de la barra de Independiente tras la tragedia de Avellaneda

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

