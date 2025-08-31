Sorpresa en Colo Colo de cara al Superclásico ante U de Chile. El DT interino, Hugo González, decidió dejar fuera del once titular a una de sus figuras para el vital partido.

Se trata de Claudio Aquino, que en medio de la crisis alba es de los pocos jugadores que han logrado mostrar una cara distinta en ofensiva. Fue así que minutos antes del match el propio entrenador explicó su decisión.

“Estos clásicos son así, siempre es una presión extra independiente de la presión de la tabla. Tuvimos una semana larga, pero buena, con los chicos toda la disposición”, partió diciendo.

Colo Colo a la defensiva: Aquino es banca

Hugo González fue consultado en TNT Sports en el trabajo de calentamiento previo por qué decidió dejar a Claudio Aquino en la banca para el Superclásico ante la U.

Aquino lo pasa mal en Colo Colo /Photosport

“Aquino va a la banca porque necesitábamos marca en el sector del medio y Claudio es más de jugar al pie, pero no es por rendimiento, sino estratégica que ojalá resulte”, explicó el entrenador del Cacique.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, González afirmó que alineó titular a Arturo Vidal porque el King “es formado en casa, sabe jugar estos clásicos, por la capacidad de él, le gustan estos partidos“.

Hugo González /Photosport

“Contra Palestino nos paramos a lo mejor muy retrasados, no fuimos tan profundo cómo queríamos, pero se mantuvo una dinámica de juego que pudimos haber ganado”, cerró.

Publicidad