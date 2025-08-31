U de Chile busca dar el batacazo nuevamente en el Estadio Monumental ante Colo Colo, donde está obligada a ganar para no darle en bandeja el título a un imparable Coquimbo Unido.

Eso sí, Gustavo Álvarez enfrenta el Superclásico 198 con inesperadas bajas por lesión de sus titulares. Puntualmente, Gabriel Castellón e Israel Poblete verán desde afuera el duelo tras complicaciones físicas.

Por otra parte, Matías Sepúlveda tampoco quedó al 100%, cediendo su lugar a Felipe Salomoni por la banda zurda. Y quizás la mayor novedad corrió por parte del refuerzo Sebastián Rodríguez, borrado de la citación.

Los elegidos en U de Chile

Gustavo Álvarez apeló a sus mejores hombres y pese a las sorpresas en la citación, anunció a sus tradicionales titulares para saltar a la cancha del Monumental ante Colo Colo.

Así, los azules buscarán el triunfo con Cristopher Toselli; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni y Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.

Con ese panorama, Marcelo Díaz nuevamente estará en la banca y será opción para el segundo tiempo, donde en el pasado Superclásico fue expulsado junto a Esteban Pavez tras una pelea entre ambos.

Liderados por Charles Aránguiz y con Cristopher Toselli en el arco, los azules están obligados a ganar en la Liga de Primera, mientras tienen un ojo en Conmebol para saber su futuro en Copa Sudamericana.