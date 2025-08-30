Ídolo de la U en picada contra el Coca Mendoza por incitar la violencia: “Tras consecuencias…”

Colo Colo se enfrenta ante Universidad de Chile por la versión 198 del Superclásico del fútbol nacional y antes del partido hubo una fuerte polémica.

“Hinchas” albos se burlaron de los fanáticos de la U que fueron golpeados en Argentina ante Independiente, a través de lienzos, situación que fue aprobada por Gabriel Mendoza, referente del Cacique.

El Coca culpó a Marcelo Díaz por lo sucedido: “si Marcelo Díaz no hubiera hecho lo que hizo, nada de esto hubiera pasado. Después de eso vino el ataque colocolino. Yo creo que primero había que ser muy mesurado en las declaraciones y gestos por lo que se había vivido”.

Víctor Hugo Castañeda le responde al Coca Mendoza

Las fuertes palabras del Coca Mendoza generaron escozor y uno de los que le respondió fue el ídolo de la U Víctor Hugo Castañeda, quien en contacto con Bolavip le pidió mesura al colocolino.

“El Coca siempre ha tenido declaraciones incendiarias, pero se equivoca. Si bien es cierto es hincha de su club, él es referente y debe ser cuidadoso en lo que declaras, no hacer declaraciones para la tribuna, pensar bien en lo que dices”, dijo el ex jugador y entrenador de los laicos.

“Esto genera y trae consecuencias, acá en La Serena, un relator, que es el eterno relator de acá, se le aplicó el artículo 102 por mucho menos, le prohíben entrar a los estadios por hacer una crítica a la gestión del club tiene un castigo de cuatro años”, agregó.

Por último, Castañeda indicó que “no se trata de quedarse callado, pero con respeto y con altura de miras, no debes ser hincha, a mi me encantaría decir muchas cosas, pero sé que habrá repercusión”.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

