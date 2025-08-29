En la previa del Superclásico los ánimos estaban para otra cosa, pero no falta el grupito que va en contra de toda cordura. Tras la cobarde encerrona sufrida por hinchas de Universidad de Chile contra Independiente en Avellaneda, unos pocos fanáticos de Colo Colo se burlaron del criminal hecho que casi termina en tragedia fatal.

“Todo Sudamérica te vio a raja pelá” fue el lienzo de barristas de Colo Colo que apareció en redes sociales ayer por la noche y este viernes en el arengazo del estadio Monumental hubo otro: “los grandes no corren“.

En conversación con RedGol, el ex jugador de Colo Colo y fanático del Cacique, Gabriel Mendoza, justificó los repudiables lienzos de los barristas albos, culpando al mediocampista de la U, Marcelo Díaz, de tocarle la oreja a los blanquinegros.

“Mira… si Marcelo Díaz no hubiera hecho lo que hizo, nada de esto hubiera pasado. Después de eso vino el ataque colocolino. Yo creo que primero había que ser muy mesurado en las declaraciones y gestos por lo que se había vivido“, dijo el Coca.

Coca Mendoza… “A llorar a la iglesia”

El otrora lateral derecho agregó que “cuando se burlan de esa manera del equipo más grande de Chile, yo creo que el hincha, y hasta uno se molestó con eso. Creo que no va al caso, pero había que esperar lo que se viene de vuelta“.

El segundo de dos lienzos de barristas de Colo Colo burlándose de la criminal jornada sufrida por hinchas de la U en Argentina. (Foto: Photosport)

Publicidad

Publicidad

“¿Esperar una salida diplomática de la Garra? No hay salidas diplomáticas con la garra. Son muy fanáticos, entonces tenías que aguantar lo que se venía de vuelta. A llorar a la iglesia“, sentenció Gabriel Mendoza.

Cabe recordar que la polémica de Díaz se originó en rueda de prensa, cuando le preguntaron por el superclásico y Colo Colo: “¿por qué miran para abajo?”, respondió justo levantándose y mirando hacia el suelo. De inmediato se interpretó como una tocada de oreja por la posición del archirrival en la tabla.

ver también Lamentable: el lienzo del arengazo de Colo Colo que se burla de los hinchas de U. de Chile

Minutos después Javier Correa respondió con todo desde el Monumental, pero Díaz salió a asegurar que fue una situación del momento con los periodistas que se ubicaban en primera fila y en ningún caso una mofa a Colo Colo. Incluso, Carepato aseguró que llamó al mismo correa para aclararle que jamás se burló del Cacique.

Publicidad