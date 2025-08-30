Universidad de Chile enfrenta a Colo Coloen un nuevo Superclásico. Todos los jugadores quieren estar presentes, incluso uno que no se encuentra en perfecto estado físico.

Los Azules están obligados a celebrar en el Estadio Monumental para seguir peleando el título ante Coquimbo Unido. Los Piratas derrotaron a Huachipato y con esto, se escaparon 15 puntos en la cima. Claro que los dirigidos por Gustavo Álvarez tienen dos partidos menos.

El jugador de U. de Chile que juega al límite

En un encuentro como ante Colo Colo, lo ideal para un entrenador es contar con todos sus jugadores. Sin embargo, Álvarez sufrió las bajas de Gabriel Castellón e Israel Poblete. Por si fuera poco, Matías Sepúlveda tampoco está al 100% y el titular será Felipe Salomoni.

Por otra parte, está el caso de Lucas Di Yorio. El delantero argentino le ha ganado la pulseada a Rodrigo Contreras en los últimos partidos, pese a que también viene arrastrando molestias. El importante momento que atraviesa Universidad de Chile le ha impedido recuperarse.

Di Yorio sufrió un esguince de rodilla izquierda y esta derivó en lesión meniscal. El argentino debería ser operado, pero decidió junto al cuerpo técnico y médico el seguir jugando así. Recién sería intervenido en octubre, durante el receso por la Copa del Mundo Sub 20.

Pese a todo esto, Lucas Di Yorio será titular ante Colo Colo. El periodista Gonzalo Fouillioux explicó en TNT Sports por lo que está pasando el delantero: “a mí me han dicho que Di Yorio termina los partidos con mucho dolor, él está haciendo un esfuerzo importante por jugar”.

Di Yorio será titular ante Colo Colo. Imagen: Photosport

Lucas Di Yorio ha disputado 29 partidos en Universidad de Chile y ha convertido 9 goles. Ante Colo Colo disputará su primer Superclásico y espera que su esfuerzo físico valga la pena para quedarse con los 3 puntos en Pedrero.