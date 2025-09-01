Colo Colo celebra un triunfo de oro que corta su mala racha y les devuelve la confianza para la recta final. El Cacique derrotó por la cuenta mínima a la U de Chile en el Superclásico, pero ahora pone la mira en 24 horas que serán claves.

Más allá de haber sumado los tres puntos, en el Estadio Monumental hay preocupación por lo que pueda pasar con el mercado de fichajes. En Brasil y Europa la ventana cierra este lunes, lo que tiene muy atento al Eterno Campeón ante el interés en algunas figuras.

Y es que en la previa del Superclásico se conoció que dos jugadores tienen opciones de partir. Sin embargo, la lista podría crecer si es que hay alguna sorpresa de última hora.

Colo Colo atento a ofertas al cierre del mercado

Colo Colo está muy atento al mercado de fichajes en el cierre del libro en Brasil y Europa. El Cacique tiene a dos jugadores en particular que interesan en el extranjero, por lo que será muy importante saber lo que pasará en las próximas horas.

Alan Saldivia es quien tiene más opciones de partir de Colo Colo, pero no es el único. Foto: Photosport.

Alan Saldivia interesa en Vasco da Gama y ya hubo una oferta formal que la dirigencia de Blanco y Negro rechazó. Sin embargo, el periodista Edson Figueroa reveló en Dale Albo AM que “me dicen que puede llegar una contraoferta y la fecha es hoy“.

Al zaguero se suma Lucas Cepeda, quien ha sonado en clubes como Atalanta y Bologna, pero que ahora estaría en la mira del fútbol español. “No hay nada, pero el libro de pases cierra el lunes. Capaz llega algo“, remarcó el reportero albo.

Si bien esos son los dos nombres que han tenido acercamientos, hay otro más que podría sumarse. Vicente Pizarro, que fue figura en el Superclásico, también ha estado siendo observado desde Europa y no sería extraño que llegue una propuesta de última hora por sus servicios.

Lo que ocurra este lunes será clave para saber cómo quedará el plantel albo para la recta final. El objetivo es meterse en una copa internacional con la Libertadores como la gran obsesión, por lo que será fundamental no desarmar mucho al equipo.

Colo Colo espera por una jornada en la que puede tener nuevas ofertas por sus figuras. El Cacique ruega para no perder a nadie, pero lo cierto es que hay nombres que esperan hace rato dar el salto.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo espera por lo que pase en el cierre del mercado para enfocarse en lo que será su próximo desafío. El Cacique chocará otra vez con la U, ahora por la Supercopa de Chile, el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas.

